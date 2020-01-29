Dilek Birgen ve Doğuş Aydın çifti, çocuklarıyla birlikte alışverişe çıktı... Birgen, 'Kızım Maya ve Doğuş'un oğlu Baran ile güzel bir gün geçirelim dedik' diye konuştu. Sosyetik Dilek Birgen, geçtiğimiz gün sevgilisi Doğuş Aydın ile Zorlu AVM'de görüntülendi. Birgen, 'Kızım Maya ve Doğuş'un oğlu Baran ile güzel bir gün geçirelim dedik' diye konuştu.
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