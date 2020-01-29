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    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    Sosyetik  sevgilisi ve çocuklarıyla birlikte alışverişte

    ve çifti, çocuklarıyla birlikte alışverişe çıktı... Birgen, "Kızım Maya ve Doğuş'un oğlu Baran ile güzel bir gün geçirelim dedik" diye konuştu.

    Çocuklarla gezmece
    Sosyetik Dilek Birgen, geçtiğimiz gün sevgilisi Doğuş Aydın ile Zorlu AVM'de görüntülendi. Birgen, "Kızım Maya ve Doğuş'un oğlu Baran ile güzel bir gün geçirelim dedik" diye konuştu.

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