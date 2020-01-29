Kendi gibi oyuncu Melis İşiten ile 5 yıllık evliliğini Temmuz 2019'da bitiren Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Son dönemde yıldızı iyice parlayan oyuncu, konuşulanlara göre gönlünü sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'e kaptırdı.



İşiten'den iki yaşında bir kızı olan oyuncu, şu sıralar genç kızların gözdesi...

Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, paylaşımlarıyla kendilerini ele verdi. Ezhel'in 'Shawty bana baksan' şarkısını paylaşan Algül'e Kaygılaroğlu'nun "Shawty benimle misin bu akşam?" karşılığını vermesi gözden kaçmadı.





Algül, yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan oyuncuyla şimdilik birbirlerini takip etmiyor.