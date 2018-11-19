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  • 19.11.2018 21:22

'dan üzücü haber! 'nda rol alan Tayfun Akalın kimdir sağlık durumu nasıl?

'dan sevenlerini üzen haber! serisi, ve Bizim Aile gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Tayfun Akalın da tedavi görüyor. Tayfun Akalın kimdir, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...



Hababam Sınıfı serisi, Süt Kardeşler ve Bizim Aile gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Tayfun Akalın'dan sevenlerini üzen haber geldi. Tayfun Akalın yoğun bakımda tedavi görüyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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