Tayfun Akalın'dan sevenlerini üzen haber! Hababam Sınıfı serisi, Süt Kardeşler ve Bizim Aile gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Tayfun Akalın yoğun bakımda tedavi görüyor. Tayfun Akalın kimdir, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde... Hababam Sınıfı serisi, Süt Kardeşler ve Bizim Aile gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Tayfun Akalın'dan sevenlerini üzen haber geldi. Tayfun Akalın yoğun bakımda tedavi görüyor. Arzu Film tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: Hababam Sınıfı filmleri oyuncusu, değerli büyüğümüz Tayfun Akalın, geçirmiş olduğu beyin ameliyatı sonrası yoğun bakımda bulunmaktadır. Yakınlarına ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Tayfun Akalın ağabeyimize acil şifalar diliyoruz. TAYFUN AKALIN KİMDİR? Doğum Tarihi1 Ocak 1958 Doğum Yeri: İstanbul Biyografisi Levent Lisesi ve Erciyes Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği okudu. Bir kez evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır. Sinemaya ilk adımını 1975 yapımı Bizim Aile filmiyle atan oyuncu sonrasın da Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı serisinde rol aldı. Seriden oyuncu arkadaşları Ahmet Arıman,Cengiz Nezir,Bülent İğdiroğlu,Dilaver Gür ve Halit Akçatepe ile halen görüşmektedir. Tayfun Akalın 2014 yılında Esra Erol'un evlendirme programına katılarak, evlenmek istemiş ve bu durumun neticesinde Hayatta olan diğer Hababam Sınıfı Öğrencileri de programa davet edilerek ekranda nostalji yaşanmıştır.
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