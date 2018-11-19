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  • 19.11.2018 16:29
  • Son Güncelleme: 19.11.2018 17:03

Ebil'in sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama! Mehmet Ali Erbil'in son durumu nedir?

Erbil geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Ünlü şovmenin kız kardeşi Prof. Dr. , "Abiminki hayatımda rastlamadığım bir yaralanma" dedi. Evinin banyosunda düşen Mehmet Ali Erbil'in düşmenin etkisiyle kaburgaları kırıldı. Kırıklardan birinin akciğer zarına batmasıyla durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil'in doktoru 'dan bugün açıklama geldi. İşte Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında yeni bilgi....

Mehmet Ali Ebilin doktorundan açıklama

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda olan ünlü şovmenin kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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