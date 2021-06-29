Restorasyonu tamamlanan Kabe Kuşağı Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne serildi

Öncelikli olarak fotoğraflama işlemi yapıldı. Dijital işlemlerin ardından üzerindeki gümüş tellerle yazılan yazıların eksik parçaları tamamlandı. Orjinali gibi aynı renk ve aynı doku ile yapıldı. Kuşağın arka tarafındaki astarı da pamuklu bir kumaşla yapıldı. Tekrar kullanılacak hale geldi. Bugün de yeniden ait olduğu yere koyduk" dedi.