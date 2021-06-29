Restorasyonu tamamlanan Kabe Kuşağı Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne serildi

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı katıldı.
Törende Bakan Ersoy ile beraberindeki heyet, Fatih Sultan Mehmet türbesini gezerek, serilen 'Kabe Kuşağı'nı inceledi. Daha sonra İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından dualar okundu.
Bakan Ersoy, restorasyon işlemine ilişkin bilgiler vererek, "Kabe Kuşağı, Fatih Sultan Mehmed Han'ın sandukası üzerinde bulunuyordu. Zamanla yıpranmıştı. 180 santimetre boyunda, 78 santimetre genişliğinde bir kuşak. Kuşağın üzerinde Bakara suresinin 125'nci ayeti işlenmiş durumda. 2020 yılının Temmuz ayında, kuşağın restorasyonu ile ilgili çalışma başlatıldı.