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    Restorasyonu tamamlanan Kabe Kuşağı Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne serildi

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile restorasyonu tamamlanan 'Kabe Kuşağı' Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne serildi. Fatih Camii'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde, zamanla yıprandığı için restorasyonu yapılan "Kabe Kuşağı"nın yerleştirme töreni gerçekleştirildi.

    DHA
    Kabe Kuşağı yeniden Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde

    Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı katıldı.

    Törende Bakan Ersoy ile beraberindeki heyet, Fatih Sultan Mehmet türbesini gezerek, serilen 'Kabe Kuşağı'nı inceledi. Daha sonra İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından dualar okundu.

    Bakan Ersoy, restorasyon işlemine ilişkin bilgiler vererek, "Kabe Kuşağı, Fatih Sultan Mehmed Han'ın sandukası üzerinde bulunuyordu. Zamanla yıpranmıştı. 180 santimetre boyunda, 78 santimetre genişliğinde bir kuşak. Kuşağın üzerinde Bakara suresinin 125'nci ayeti işlenmiş durumda. 2020 yılının Temmuz ayında, kuşağın restorasyonu ile ilgili çalışma başlatıldı.

        10 Ağustos 2020'de, bakanlığımızca, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkezi'nin bölge laboratuarına teslim ettik. 10 aylık bir süreçte, 12 kişilik bir ekiple restorasyon işlemi tamamlandı.

        Öncelikli olarak fotoğraflama işlemi yapıldı. Dijital işlemlerin ardından üzerindeki gümüş tellerle yazılan yazıların eksik parçaları tamamlandı. Orjinali gibi aynı renk ve aynı doku ile yapıldı. Kuşağın arka tarafındaki astarı da pamuklu bir kumaşla yapıldı. Tekrar kullanılacak hale geldi. Bugün de yeniden ait olduğu yere koyduk" dedi.
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