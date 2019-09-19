Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen Bağlılık Üçlemesi'nin ilk filmi Bağlılık Aslı, yarın gösterime giriyor. Başrollerini Kübra Kip, Umut Kurt ve Ece Yüksel'in paylaştığı film; bebeğini dünyaya getirdikten sonra iş dünyasına dönmeye çalışan bir kadının hayatına odaklanıyor. Filmin yıldızı ise bebek oyuncu Almina...