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  • 19.09.2019 17:01
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 17:01

’nun filminin yıldızı 'Almina' bebek oldu

Yönetmenliğini ’nun yaptığı, yapımcılığını Kaplan Film ve Sinehane'nin üstlendiği, Türkiye'yi 'nden temsil edecek olan filmi 20 Eylül'de vizyona giriyor. 92. Oscar Ödülleri Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Türkiye'nin adayı olan filmin yıldızı Almina bebek...

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen Bağlılık Üçlemesi'nin ilk filmi Bağlılık Aslı, yarın gösterime giriyor. Başrollerini Kübra Kip, Umut Kurt ve Ece Yüksel'in paylaştığı film; bebeğini dünyaya getirdikten sonra iş dünyasına dönmeye çalışan bir kadının hayatına odaklanıyor. Filmin yıldızı ise bebek oyuncu Almina...

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