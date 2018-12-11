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  • 11.12.2018 13:05
  • Son Güncelleme: 11.12.2018 13:14

’un hayatı beyazperdeye taşınacak (?)

Turkuvaz Medya Grubu'nun sinema şirketi , Türk sinema tarihine altın harflerle yazılacak iki dev projeyi sinemaseverlerle buluşturuyor. 'Korkunç Türk' lakabıyla dünya güreş tarihine ismini yazdıran 'un hikayesi ve Çanakkale'de şehit düşen, spor tarihinin en kahraman isimleri beyazperdeye taşınacak.

Sinehane; dünya güreş tarihine ismini yazdıran Koca Yusuf'un hayatını, ölümünün 120'nci yılında beyazperdeye taşıyacak. Bir diğer projede ise vatan aşkı uğruna şehit düşen futbolcuların öyküsü anlatılıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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