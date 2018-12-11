Sinehane; dünya güreş tarihine ismini yazdıran Koca Yusuf'un hayatını, ölümünün 120'nci yılında beyazperdeye taşıyacak. Bir diğer projede ise vatan aşkı uğruna şehit düşen futbolcuların öyküsü anlatılıyor.
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Sinehane; dünya güreş tarihine ismini yazdıran Koca Yusuf'un hayatını, ölümünün 120'nci yılında beyazperdeye taşıyacak. Bir diğer projede ise vatan aşkı uğruna şehit düşen futbolcuların öyküsü anlatılıyor.
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