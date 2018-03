37. Uluslararası İstanbul Film Festivali 6 Nisan’da başlıyor

ABD



SEFİL HAYAT/LOWLİFE



Yönetmen: Ryan Prows

Suç dünyası içinden Tarantinovari bir hesaplaşma öyküsü... Festivalin sürprizlerinden.





SAPLANTI/UNSANE



Yönetmen: Steven Soderbergh

Usta yönetmenin iPhone ile çektiği psikolojik gerilim...



LEAN ON PETE



Yönetmen: Andrew Haigh

15 yaşındaki bir çocukla çalıştığı ahırda sevdiği at arasındaki ilişkiden ABD kırsalının melankolik portresi...

KOLOMBİYA



KATİLİ ÖLDÜRMEK/KİLLİNG JESUS



Yönetmen: Laura Mora Ortega

Bir intikam öyküsü ekseninde Kolombiya toplumunun uyuşturucu kartellerinin etkisinde çöküşünün hikayesi...

ARJANTİN



ZEHİRLİ KÖYLERE YOLCULUK/A JOURNEY TO THE FUMİGATED TOWNS



Yönetmen: Fernando E. Solanas

Usta yönetmen ülkesinde sayısı hızlı artarak kendi çapında bir endüstriye dönüşen soya fasulyesi tarlalarını gözlemliyor.

DANİMARKA



KIŞ KARDEŞLERİ/ WİNTER BROTHERS



Yönetmen: Hlynur Palmason

Kireçtaşı madeninde çalışan iki erkek kardeşin hayat mücadelesi.

ALMANYA



TEMPELHOF HAVAALANI/CENTRAL AİRPORT THF



Yönetmen: Karim Ainouz

Naziler zamanı inşa edilen Tempelhof Havaalanı'nda yaşayan mültecilerin yaşam öyküleri..



YÜZBAŞI/THE CAPTAİN



Yönetmen: Robert Schwentke

Film, 2. Dünya Savaşı'nın bitişine haftalar kala, bir Nazi askerinin kaçarken bulduğu bir subay üniforması ile hem hayatının hem de kişiliğinin değişime uğramasını konu ediyor.





TRANSİT



Yönetmen: Christian Petzold

Yönetmen göçmen kriziyle, 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan bir olay ekseninde hesaplaşıyor.

FRANSA



KÖPEK/DOG



Yönetmen: Samuel Benchetrit

Umutsuz bir adamın köpek olarak yaşamaya karar vermesi sonrasında başına gelenler...



FRANSA'DA BİR MEVSİM/A SEASON İN FRANCE



Yönetmen: Mahamat-Saleh Haroun

Fransa'daki kaçak göçmenlerin hayatına gerçekçi bir bakış.

URUGUAY

SEVERİNA



Yönetmen: Felipe Hirsch

Kitapçı işleten bir yazar adayı ile bir belirip bir kaybolan Severina adlı kitap hırsızı arasındaki ilişki...

İZLANDA



RAHAT BİR NEFES/AND BREATHE NORMALLY



Yönetmen: Isold Uggadottirx

Film İzlandalı bir anne ile Gineli bir göçmen kadın arasındaki ilişkiyi mercek altına alıyor.

POLONYA



BİR ZAMANLAR KASIM'DA/ ONCE UPON A TİME İN NOVEMBER



Yönetmen: Andrzej Jakimowski

İşsiz kalınca evlerinden tahliye edilen bir öğretmen ve üniversite öğrencisi oğlunun yoksullarla birlikte yaşamak zorunda kalmalarının öyküsü...

BULGARİSTAN



WESTERN



Yönetmen: Valeska Grisebach

Bir grup Alman inşaat işçisinin Bulgaristan kırsalında çalışırken yaşadıkları...

İTALYA



SAF KALPLER/PURE HEARTS



Yönetmen: Roberto De Paolis

Şiddetli ve çözümsüz bir aşk hikâyesi üzerinden ekonomik çöküş ve göçmen krizinin tam ortasındaki Roma sokaklarının gerçekçi, çarpıcı bir izdüşümü...

İSRAİL



ŞERİA NEHRİ'NİN BATISI/WEST OF THE JORDAN RİVER



Yönetmen: Amos Gitai

Muhalif yönetmen Gitai'den Filistin sorununa ve barışın gelme ihtimaline dair bir film...

TÜRKİYE



ARABESK



Yönetmen: Ertem Eğilmez

Ustanın Yeşilçam anlatısıyla hesaplaştığı bir klasik.





KUYU

Yönetmen: Metin Erksan

Erksan filmografisinin nadide parçalarından... Kaçmaz!



FINDIKTAN SONRA



Yönetmen: Ercan Kesal

Düzce'de bir köyün zamanla tarımsal yapısının değişiminin belgeseli.



ÇİRKİN KRAL'IN EFSANESİ



Yönetmen: Hüseyin Tabak

Yedi yılda çekilen, Yılmaz Güney'in Yol ile Altın Palmiye aldıktan sonra efsaneleşmesinin öyküsü...



PARANIN KOKUSU



Yönetmen: Ahmet Boyacıoğlu

Kahveci, taksi şoförü ve işsiz bir gazeteci Ankara'da şantaj çetesi kurarlar ama işler yolunda gitmez



BAĞCIK



Yönetmen: Görkem Yeltan

Öksüz ve yetim iki kız kardeşin engelli amcalarıyla ilişkisinin öyküsü...





KAÇIŞ



Yönetmen: Kenan Kavut

Evinin bahçesine sığınan Suriyeli bir göçmenle Aliye'nin ilişkisi...



YOL KENARI



Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu Çeşitli mistik olaylar sonucu buhranlı günler geçiren küçük bir kasabada yaşananlar...



TUZDAN KAİDE



Yönetmen: Burak Çevik

İstanbul'da ikiz kardeşini arayan hamile bir kadının masalsı hikayesi...



GÜVENCİN



Yönetmen: Banu Sıvacı

Babasından kalan güvercinleri besleyen Yusuf ve abisinin yaşamla mücadelesi...

İNGİLTERE

YOU WERE NEVER REALLY HERE



Yönetmen: Lynne Ramsay

Kevin Hakkında Konuşmalıyız'ın yönetmeninden, küçük bir kızı seks tacirlerinin elinden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesi. Festivalin gözdelerinden.

MY GENERATİON

Yönetmen: David Batty



Ünlü oyuncu Michael Caine'in rehberliğinde 1960'lar İngilteresi'nin kültür dünyasının portresi...

SAHAF/THE BOOKSHOP



Yönetmen: Isabel Coixet

1950'lerin İngilteresi'nde, Florence Green, eşini kaybetmenin acısını yüreğine gömer ve bir sahil kasabasında kitapçı açar. Ama onun için, çağdaş edebiyata tepki veren kasaba halkının önyargılarını ve dar kafalılıklarını kırmak zor olacaktır.

BOSNA-HERSEK



SARAYBOSNA YÜRÜYÜŞÜ/ SARAJEVO MARCH



Yönetmen: Ersan Bayraktar

Saraybosna Kuşatması'nın ve Avrupa'nın en büyük dördüncü ordusuna karşı el yapımı silahlarla kazanılan zaferin öyküsü 10 farklı karakter üzerinden anlatılıyor.

İRAN



TARİHSİZ, İMZASIZ/NO DATE, NO SİGNATURE

Yönetmen: Vahid Jalilvand

Namuslu ve ilkeli bir adli tabip olan Doktor Kave bir trafik kazası yapar ve sekiz yaşında bir çocuğun yaralanmasına sebep olur. Film, suçluluğun pençesinde kıvranan bir doktorun trajik günlerini mercek altına alıyor.

DOMUZ/PİG

Yönetmen: Mani Haghighi Sadece film yönetmenlerini hedef alan bir seri katilin hikayesi.

ENDONEZYA



Katil Marlina / Marlina The Murderer in Four Acts

Yönetmen: Mouly Surya

Saldırıya uğrayan dul bir kadının intikam öyküsü...

RUSYA



DOVLATOV

Yönetmen: Aleksey German Jr. Rus yazar Sergei Dovlatov'un altı günü üzerinden 1971'deki Sovyet entelektüel dünyasının portresi...

JAPONYA

KÖPEK ADASI/ISLE OF DOGS

Yönetmen: Wes Anderson

Ustadan Japonya'da geçen bir animasyon. Kaybolan köpeğini arayan bir çocuğun hikayesi...

ÇİN



GENÇLİK/YOUTH

Yönetmen: Feng Xiaogang

Gençlik, 1970'lerdeki Kültür Devrimi sırasında Çin Halk Ordusu'nun sanat topluluğunda yer alan bir çiftin aşk, ihanet ve keder dolu hikayesini anlatıyor.