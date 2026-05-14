Atlas Çağlayan davasında jet karar: Tehditçi Kazıcı'ya 6 yıl 8 ay hapis! | Acılı aileye 40 bin liralık şantaj
Cinayet kurbanı Atlas Çağlayan dosyasında aileyi hedef alan şantajcı sanık Muhammet Yusuf Kazıcı hakim karşısına çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame sonrası hızla görülen davada karar açıklandı. Anne Gülhan Ünlü mahkemedeki ifadesinde sanığın kendisinden 40 bin lira haraç istediğini belirterek şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti sanığa nitelikli yağma ve kişisel verileri ele geçirme suçlarından toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek dosyayı karara bağladı. İddianamenin 5 Mart'ta hazırlandığı dosyada mahkeme kararının 69 gün gibi rekor sürede verilmesi dikkat çekti.
- İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta E.Ç.'nin bıçaklı saldırısında öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden Muhammed Yusuf Kazıcı'ya 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
- Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Kazıcı'yı nitelikli yağma suçundan 4 yıl 2 ay, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
- Kazıcı, anne Gülhan Ünlü'ye '48 saat içinde 40 bin lira ödemezseniz öldüreceğim' tehdidi savurmuş ve ailenin kimlik bilgilerini Telegram üzerinden ele geçirmişti.
- Sanık, ailenin evine sahte polis ihbarları ve yemek siparişleri göndererek tacizde bulunmuş, kadınların telefon numaralarını porno sitelerinde yayacağını söylemişti.
- Mahkeme, 5 Mart'ta gönderilen iddianameyi 69 günde karara bağladı.
İstanbul Güngören'de 14 Ocak günü E.Ç.'nin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Atlas Çağlayan cinayeti sonrası acılı aileyi hedef alan şantajcı sanık yargı önünde hesap verdi. Evlat acısı yaşayan aileye ölüm tehditleri savuran Muhammed Yusuf Kazıcı hakkındaki dava jet hızıyla karara bağlandı.Atlas’ın ailesine kabusu yaşatmıştı! Tehditler savuran sanığa 6 yıl 8 ay hapis
6 YIL 8 AY HAPİS
Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Kazıcı hakkındaki yargılama süreci tamamlandı.
Mahkeme heyeti, sanığı nitelikli yağma suçundan 4 yıl 2 ay, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası alan sanık hakkında, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan verilen 2 ay 15 günlük ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
"48 SAAT İÇİNDE ÖDEMEZSENİZ ÖLDÜRECEĞİM!"
Duruşmada söz alan anne Gülhan Ünlü, yaşadığı dehşet dolu günleri anlattı. Sanığın kendisinden para sızdırmaya çalıştığını vurgulayan Ünlü, "Sanık 'oğlunun bana 40 bin lira borcu var. Borcu 48 saat içinde ödemezseniz sizi öldüreceğim' şeklinde bana mesajlar attı. Evime yemek kuryeleri, itfaiye ve polis geldi. Ben sanığı tanımıyorum şikayetçiyim" diye konuştu.
"PİŞMANIM"
Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Kazıcı, duruşmaya SEGBİS (Sesli ve görüntülü Bilişim Sistemleri) ile anne Gülhan Ünlü, baba Cüneyt Çağlayan ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
Sanık Muhammed Yusuf Kazıcı ise, "Kendilerinden özür dilerim rahmetlinin ailesine baş sağlığı diliyorum. Yaptıklarım için çok pişmanım" dedi.
69 GÜNDE KARAR
Cinayet kurbanı Atlas Çağlayan dosyasında aileyi hedef alan şantajcı sanık Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 5 Mart 2026'da mahkemeye gönderilmişti.
Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2. celsede açıklanan kararı ile birlikte iddianame ile hüküm arasında 2 ay 8 gün gibi kısa süre olması dikkat çekti.
Böylelikle mahkeme, davayı 69 günde karara bağlamış oldu.
İDDİANAMEDE ZİNCİRLEME SUÇ DETAYI
Cinayet kurbanı Atlas Çağlayan ölümünün ardından aile üyelerine yönelik tehdit mesajları gönderdiği belirlenen Muhammed Yusuf Kazıcı, 31 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın Gülhan Ünlü şahsına yönelik gece vakti yağmaya teşebbüs ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından 12 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.
İddianamede ayrıca sanık hakkında Gülhan Ünlü, Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas, Doruk, Ayaz ve Arden Çağlayan isimli kişilere yönelik zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirmek suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
KAN DONDURAN TEHDİT MESAJLARI
Savcılığın hazırladığı ve iddianameye yansıyan dosyada, şüpheli Muhammed Kazıcı'nın anne Gülhan Ünlü'ye gönderdiği insanlık dışı mesajlar kelimesi kelimesine yer almıştı.
Şüphelinin, paranın ödenmemesi durumunda "ailedeki kadınların telefon numaralarını porno gibi uygunsuz sitelerde yayacağını", erkekleri ise "sabah işe giderken yolda yakarak öldüreceğini" söylediği tespit edildi.
Hızını alamayan Kazıcı, polise gitmeleri halinde aileye fiziksel zarar vereceğini açıkça ifade etti.
TELEGRAM ÜZERİNDEN KİMLİK BİLGİLERİNİ ÇALMIŞ
İddianameye yansıyan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün detaylı incelemelerinde, Kazıcı'nın karanlık bağlantıları da gün yüzüne çıkarılmıştı.
Şüphelinin Muhammet Yusuf Kazıcı'nın Telegram uygulaması üzerinde Ermenistan icraat ve Global Arşiv gibi yasa dışı kanalların yöneticisi olduğu, bu kanallar aracılığıyla devletin sistemlerinden yasa dışı sorgulama yaptığı belirlendi.
Bu yöntemle anne Gülhan Ünlü, baba Cüneyt Çağlayan ve ailenin diğer çocukları Doruk, Arden ve Ayaz Çağlayan'ın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını, doğum tarihlerini ve açık ev adreslerini ele geçirdiği saptandı.
Ayrıca şüpheli Kazıcı'nın, vefat eden Atlas Çağlayan hakkında Telegram gruplarında alaycı ve hakaret dolu paylaşımlar yaptığı da dosyaya eklendi.
EVE SAHTE POLİS VE YEMEK SİPARİŞİ YAĞDIRDI
Tehditleriyle yetinmeyen Kazıcı'nın, ailenin hayatını zindana çevirmek için harekete geçti. İddianameye yansıyan siber inceleme raporlarına göre şüpheli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ailenin evine asılsız ihbarlarla polis ekipleri yönlendirdi.
Bununla da kalmayan Kazıcı, online uygulamalar üzerinden ailenin adresine çeşitli işletmelerden üst üste sahte yemek siparişleri göndererek aileyi taciz etmeyi sürdürdü.
