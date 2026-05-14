Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2. celsede açıklanan kararı ile birlikte iddianame ile hüküm arasında 2 ay 8 gün gibi kısa süre olması dikkat çekti.

İddianamede ayrıca sanık hakkında Gülhan Ünlü, Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas, Doruk, Ayaz ve Arden Çağlayan isimli kişilere yönelik zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirmek suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın Gülhan Ünlü şahsına yönelik gece vakti yağmaya teşebbüs ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından 12 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.

Şüphelinin, paranın ödenmemesi durumunda " ailedeki kadınların telefon numaralarını porno gibi uygunsuz sitelerde yayacağını" , erkekleri ise " sabah işe giderken yolda yakarak öldüreceğini" söylediği tespit edildi.

TELEGRAM ÜZERİNDEN KİMLİK BİLGİLERİNİ ÇALMIŞ

İddianameye yansıyan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün detaylı incelemelerinde, Kazıcı'nın karanlık bağlantıları da gün yüzüne çıkarılmıştı.

Şüphelinin Muhammet Yusuf Kazıcı'nın Telegram uygulaması üzerinde Ermenistan icraat ve Global Arşiv gibi yasa dışı kanalların yöneticisi olduğu, bu kanallar aracılığıyla devletin sistemlerinden yasa dışı sorgulama yaptığı belirlendi.

Bu yöntemle anne Gülhan Ünlü, baba Cüneyt Çağlayan ve ailenin diğer çocukları Doruk, Arden ve Ayaz Çağlayan'ın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını, doğum tarihlerini ve açık ev adreslerini ele geçirdiği saptandı.

Ayrıca şüpheli Kazıcı'nın, vefat eden Atlas Çağlayan hakkında Telegram gruplarında alaycı ve hakaret dolu paylaşımlar yaptığı da dosyaya eklendi.

İstanbul Güngören'de, hayatını kaybeden oğullarının 40 bin liralık borcu olduğu bahanesiyle acılı aileyi ölümle tehdit eden şüpheli Muhammed Yusuf Kazıcı’nın evlerine sahte polis ihbarları ve onlarca yemek siparişi gönderdiği iddianamede yer almıştı.