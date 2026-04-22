Bakan Ersoy Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile görüştü: Ayasofya, camiler ve deprem bölgesi ele alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un gerçekleştirdiği görüşmede, cami restorasyonlarından Ayasofya’daki çalışmalara, hac organizasyonundan deprem bölgesindeki ihya faaliyetlerine kadar geniş bir gündem ele alındı.

Giriş Tarihi :22 Nisan 2026 , 15:31 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2026 , 15:37
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda yapılan görüşmede, tarihî ve kültürel mirasın korunması ile gelecek nesillere aktarılması hedefi doğrultusunda kurumlar arası koordinasyonun artırılması üzerinde duruldu.

Tarihi miras ve hac gündemi: Ersoy ile Arpaguş'tan iş birliği mesajı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı arşiv)

CAMİ RESTORASYONLARI VE KÜLTÜREL MİRAS ÖN PLANDA

Toplantıda özellikle Türkiye genelinde yürütülen cami restorasyon projeleri değerlendirildi. Tarihi yapıların aslına uygun şekilde korunması ve restorasyon süreçlerinin hızlandırılması konuları gündeme geldi.

Taraflar, kültürel mirasın korunmasının yalnızca fiziksel restorasyonla sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda bu mirasın toplumsal hafızadaki yerinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

AYASOFYA'DAKİ ÇALIŞMALAR ELE ALINDI

Görüşmede, Ayasofya'daki devam eden çalışmalar da kapsamlı şekilde değerlendirildi. Yapının hem ibadet hem de kültürel miras niteliğinin korunmasına yönelik yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

HAC ORGANİZASYONU VE KOORDİNASYON VURGUSU

Toplantının önemli başlıklarından birini de hac organizasyonu oluşturdu. Hac sürecinde yürütülen hizmetlerin daha etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesi için ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

DEPREM BÖLGESİNDE İHYA FAALİYETLERİ GÜNDEMDE

Görüşmede ayrıca deprem bölgesinde yürütülen ihya ve yeniden inşa çalışmalarına da değinildi. Bölgedeki cami ve dinî yapıların ayağa kaldırılması ile toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

BAKAN ERSOY'DAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Bakan Ersoy, görüşmede yaptığı değerlendirmede, tarihî mirasın korunması ve dinî hizmetlerin etkin yürütülmesi açısından kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ersoy, bu kapsamda ortak çalışmaların artırılarak sürdürüleceğini ifade etti.

