Bakan Ersoy Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile görüştü: Ayasofya, camiler ve deprem bölgesi ele alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda yapılan görüşmede, tarihî ve kültürel mirasın korunması ile gelecek nesillere aktarılması hedefi doğrultusunda kurumlar arası koordinasyonun artırılması üzerinde duruldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda yapılan görüşmede, tarihî ve kültürel mirasın korunması ile gelecek nesillere aktarılması hedefi doğrultusunda kurumlar arası koordinasyonun artırılması üzerinde duruldu.
CAMİ RESTORASYONLARI VE KÜLTÜREL MİRAS ÖN PLANDA
Toplantıda özellikle Türkiye genelinde yürütülen cami restorasyon projeleri değerlendirildi. Tarihi yapıların aslına uygun şekilde korunması ve restorasyon süreçlerinin hızlandırılması konuları gündeme geldi.
Taraflar, kültürel mirasın korunmasının yalnızca fiziksel restorasyonla sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda bu mirasın toplumsal hafızadaki yerinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.
AYASOFYA'DAKİ ÇALIŞMALAR ELE ALINDI
Görüşmede, Ayasofya'daki devam eden çalışmalar da kapsamlı şekilde değerlendirildi. Yapının hem ibadet hem de kültürel miras niteliğinin korunmasına yönelik yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
HAC ORGANİZASYONU VE KOORDİNASYON VURGUSU
Toplantının önemli başlıklarından birini de hac organizasyonu oluşturdu. Hac sürecinde yürütülen hizmetlerin daha etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesi için ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
DEPREM BÖLGESİNDE İHYA FAALİYETLERİ GÜNDEMDE
Görüşmede ayrıca deprem bölgesinde yürütülen ihya ve yeniden inşa çalışmalarına da değinildi. Bölgedeki cami ve dinî yapıların ayağa kaldırılması ile toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
BAKAN ERSOY'DAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI
Bakan Ersoy, görüşmede yaptığı değerlendirmede, tarihî mirasın korunması ve dinî hizmetlerin etkin yürütülmesi açısından kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ersoy, bu kapsamda ortak çalışmaların artırılarak sürdürüleceğini ifade etti.