Bakan Ersoy Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile görüştü: Ayasofya, camiler ve deprem bölgesi ele alındı

Toplantının önemli başlıklarından birini de hac organizasyonu oluşturdu. Hac sürecinde yürütülen hizmetlerin daha etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesi için ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

DEPREM BÖLGESİNDE İHYA FAALİYETLERİ GÜNDEMDE

Görüşmede ayrıca deprem bölgesinde yürütülen ihya ve yeniden inşa çalışmalarına da değinildi. Bölgedeki cami ve dinî yapıların ayağa kaldırılması ile toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

BAKAN ERSOY'DAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Bakan Ersoy, görüşmede yaptığı değerlendirmede, tarihî mirasın korunması ve dinî hizmetlerin etkin yürütülmesi açısından kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ersoy, bu kapsamda ortak çalışmaların artırılarak sürdürüleceğini ifade etti.