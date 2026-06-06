Özgür Özel’in konuğu çek dosyasından çıktı: Dokunulmazlığı kaldırılmış

KKTC tarihinde bugüne kadar Emin Uzun, Ömer Demir ve Aytaç Çaluda olmak üzere üç milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı.

Özgür Özel'in Nevşehir programına, Uşak Belediyesi rüşvet soruşturması kapsamında VIP dönüşümü için 170 bin Euro + KDV harcandığı iddia edilen Mercedes V300 makam aracıyla gittiği belirtildi.

Meclis Özel Komitesi, Uzun'a yöneltilen iddiaların adi suçlar kapsamında olduğunu belirterek dokunulmazlığının ivedilikle kaldırılmasını oybirliğiyle tavsiye etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi kayıtlarına göre Emin Uzun, 20 Ekim 1992 tarihinde çek sahteleme, sahte belge düzenleme ve sahtekârlıkla para temin etme iddiaları nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan ilk milletvekili oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'deki seçim programında eski KKTC Lefkoşa Milletvekili Emin Uzun'u seçim otobüsüne çıkardı ve 'Kıbrıs'tan da bir demokrat gelmiş' diyerek sahneye davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Nevşehir'de seçim otobüsüne çıkardığı eski Lefkoşa Milletvekili Emin Uzun'a ilişkin KKTC Cumhuriyet Meclisi kayıtlarında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Meclis kayıtlarına göre Uzun, KKTC tarihinde dokunulmazlığı kaldırılan ilk milletvekili oldu.

ÖZEL "KIBRIS'TAN DA BİR DEMOKRAT GELMİŞ" DEDİ

Özgür Özel'in Nevşehir'deki programında Emin Uzun'u seçim otobüsüne davet ettiği görüldü.

Özel, Uzun'u sahneye çağırırken, "Hadi bakayım. Emin Bey'i bir göreyim. Milletvekilimiz varmış. Benim hemşehrim. Emin Uzun Bey. Nerede? Siz misiniz? Koş gel." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Uzun için "Kıbrıs'tan da bir demokrat gelmiş" diyen Özel, "Emin Uzun beyefendi Kıbrıs'ta milletvekili. Biliyorum buranın insanı. Ailesi var eşi var. Dostu var." dedi.

Özel, Uzun'un desteğini de aktararak, "Emin Bey de demiş ki, 'Ben de Murat'ımın yanında duracağım. Ben de Ömer'imin yanında duracağım. Bir elini kaldıracağım.' demiş. Buyursun gelsin." ifadelerini kullandı.