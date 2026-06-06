Özgür Özel’in konuğu çek dosyasından çıktı: Dokunulmazlığı kaldırılmış
Özgür Özel’in Nevşehir’de “Kıbrıs’tan da bir demokrat gelmiş” diyerek seçim otobüsüne çıkardığı eski Lefkoşa Milletvekili Emin Uzun’un, KKTC tarihinde dokunulmazlığı kaldırılan ilk milletvekili olduğu ortaya çıktı. Meclis kayıtlarında Uzun’un dokunulmazlığının “çek sahteleme”, “sahte belge düzenleme” ve “sahtekârlıkla para temin etme” iddiaları nedeniyle kaldırıldığı yer aldı. Öte yandan Özel’in Nevşehir’e, iç dizaynı Uşak Belediyesi üzerinden yaptırıldığı belirtilen lüks Mercedes makam aracıyla gittiği anlaşıldı. Soruşturma dosyasındaki ifadelerde, Özel’in kullanımında olduğu belirtilen aracın VIP dönüşümü için önce 230 bin Euro fiyat belirlendiği, pazarlık sonrası bu rakamın 170 bin Euro + KDV’ye indirildiği kayda geçmişti.
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- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'deki seçim programında eski KKTC Lefkoşa Milletvekili Emin Uzun'u seçim otobüsüne çıkardı ve 'Kıbrıs'tan da bir demokrat gelmiş' diyerek sahneye davet etti.
- KKTC Cumhuriyet Meclisi kayıtlarına göre Emin Uzun, 20 Ekim 1992 tarihinde çek sahteleme, sahte belge düzenleme ve sahtekârlıkla para temin etme iddiaları nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan ilk milletvekili oldu.
- Meclis Özel Komitesi, Uzun'a yöneltilen iddiaların adi suçlar kapsamında olduğunu belirterek dokunulmazlığının ivedilikle kaldırılmasını oybirliğiyle tavsiye etti.
- Özgür Özel'in Nevşehir programına, Uşak Belediyesi rüşvet soruşturması kapsamında VIP dönüşümü için 170 bin Euro + KDV harcandığı iddia edilen Mercedes V300 makam aracıyla gittiği belirtildi.
- KKTC tarihinde bugüne kadar Emin Uzun, Ömer Demir ve Aytaç Çaluda olmak üzere üç milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Nevşehir'de seçim otobüsüne çıkardığı eski Lefkoşa Milletvekili Emin Uzun'a ilişkin KKTC Cumhuriyet Meclisi kayıtlarında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Meclis kayıtlarına göre Uzun, KKTC tarihinde dokunulmazlığı kaldırılan ilk milletvekili oldu.
Cumhuriyet Meclisi'nin 20 Ekim 1992 tarihli toplantısında Uzun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması karara bağlandı. Tutanaklarda Uzun hakkındaki sürecin "çek sahteleme", "sahte belge düzenleme" ve "sahtekârlıkla para temin etme" iddiaları üzerinden ilerlediği görüldü.
ÖZEL "KIBRIS'TAN DA BİR DEMOKRAT GELMİŞ" DEDİ
Özgür Özel'in Nevşehir'deki programında Emin Uzun'u seçim otobüsüne davet ettiği görüldü.
Özel, Uzun'u sahneye çağırırken, "Hadi bakayım. Emin Bey'i bir göreyim. Milletvekilimiz varmış. Benim hemşehrim. Emin Uzun Bey. Nerede? Siz misiniz? Koş gel." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının devamında Uzun için "Kıbrıs'tan da bir demokrat gelmiş" diyen Özel, "Emin Uzun beyefendi Kıbrıs'ta milletvekili. Biliyorum buranın insanı. Ailesi var eşi var. Dostu var." dedi.
Özel, Uzun'un desteğini de aktararak, "Emin Bey de demiş ki, 'Ben de Murat'ımın yanında duracağım. Ben de Ömer'imin yanında duracağım. Bir elini kaldıracağım.' demiş. Buyursun gelsin." ifadelerini kullandı.
MECLİS TUTANAKLARINDA ÜÇ AYRI İDDİA
KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin 20 Ekim 1992 tarihli Tutanak Dergisi'nde, Lefkoşa Milletvekili Emin Uzun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere kurulan Özel Komite raporunun Genel Kurul gündemine alındığı belirtildi.
Tutanakların içindekiler bölümünde, "Lefkoşa Milletvekili Sayın Emin Uzun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Kurulan Özel Komitenin Konuya İlişkin Raporu" başlığının 509-515. sayfalar arasında görüşüldüğü kaydedildi.
Özel Komite raporunda Uzun hakkındaki iddialar şöyle sıralandı:
- Çek sahteleme
- Sahte belge düzenleme
- Sahtekârlıkla para temin etme
Raporun 509. sayfasında, Uzun'un bu suçlardan itham edilmek istendiği belirtildi. Başsavcının görüşüne göre söz konusu isnatlar bakımından "ilk nazarda dava ikamesi için yeterli şahadet" bulunduğu ifade edildi.
"ADİ SUÇLAR" DEĞERLENDİRMESİ KAYDA GEÇTİ
Komite raporunun 510. sayfasında, dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasi amaçlara dayanıp dayanmadığı da değerlendirildi.
Raporda, Emin Uzun'a yöneltilen iddiaların Ceza Yasası kapsamında "adi suçlar" olarak nitelendirilebileceği görüşü kayda geçti.
Söz konusu iddiaların düşünce ve ifade özgürlüğü ya da siyasal haklarla ilgili olmadığı belirtildi.
Dokunulmazlığının kaldırılması oybirliğiyle tavsiye edildi
Özel Komite, raporun sonunda Emin Uzun'un dokunulmazlığının ivedilikle kaldırılmasının Genel Kurula tavsiye edilmesine oybirliğiyle karar verdi.
Böylece Meclis kayıtlarında Uzun hakkındaki sürecin "çek sahteleme", "sahte belge düzenleme" ve "sahtekârlıkla para temin etme" iddiaları üzerinden yürütüldüğü görüldü.
Komitenin ise yargılamanın önünün açılması için dokunulmazlığın kaldırılmasını tavsiye ettiği kayıtlara geçti.
KKTC TARİHİNDE İLK OLDU
Meclis kayıtlarına göre KKTC siyasi tarihinde bugüne kadar üç milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı.
Bu isimler Emin Uzun, Ömer Demir ve Aytaç Çaluda oldu.
Kayıtlara göre dokunulmazlığı kaldırılan ilk milletvekili Emin Uzun oldu. Uzun'la ilgili karar, Cumhuriyet Meclisi'nin 20 Ekim 1992 tarihli toplantısında alındı.
Aynı yıl 8 Aralık'ta Gazimağusa Milletvekili Ömer Demir'in dokunulmazlığı kaldırıldı.
KKTC tarihindeki üçüncü yasama dokunulmazlığı kaldırılması kararı ise UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda için verildi.
LÜKS MERCEDES İLE NEVŞEHİR'E GİTTİ
Özgür Özel'in Nevşehir programında dikkat çeken bir diğer başlık ise lüks Mercedes makam aracı oldu.
Özel'in daha önce "benim değil, genel merkezin aracı" dediği aracın teslim edilmediği, Nevşehir programına da söz konusu Mercedes V300 ile gidildiği belirtildi.
Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile makam şoförü Murat Altınkaya'nın etkin pişmanlık ifadelerinde, Özel'in kullanımında olduğu belirtilen aracın VIP dönüşümüne ilişkin dikkat çeken beyanlar yer almıştı.
Altınkaya'nın ifadesine göre, Özgür Özel'in kullanımındaki aracın VIP'ye dönüştürülmesi için şirket tarafından önce 230 bin Euro fiyat belirlendi. Özkan Yalım'ın pazarlığı sonrası bu rakam 170 bin Euro + KDV'ye indirildi.
İfadede, "Özgür Özel'in kullanımında olan aracın VIP'ye dönüştürülme işlemleri için şirket tarafından 230.000 Euro fiyat belirlendi ancak Özkan Yalım pazarlık yaparak 170.000 Euro + KDV olacak şekilde anlaşma sağladı." denildi.
Altınkaya, Özkan Yalım'ın kullanımındaki araç için de 25 bin Euro + KDV fiyat alındığını belirtti. Her iki aracın VIP dönüşüm ödemelerinin Uşak Sosyal Tesisleri Limited Şirketi tarafından yapıldığı kayda geçti.
Altınkaya'nın ifadesinde, Özel'in kullanımında olduğu belirtilen VIP aracın iki plakasının bulunduğu da belirtildi. Buna göre aracın plakaları "06 TR 0909" ve "06 ATA 045" olarak kayıtlara geçti.
Aynı dosyada; 2,3 milyon TL'lik bağış parası, 750-760 bin TL'lik çanta para, UTAŞ A.Ş.'de 163 araçlı batık şirket detayı ve belediye imkanlarının özel işler için kullanıldığı yönündeki iddialar da yer aldı.
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