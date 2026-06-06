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Icardi giderse Galatasaray'ın planı hazır! Transfer için 2 yıldız listede

Galatasaray'da Mauro Icardi ile yolların ayrılması ihtimali güçlenirken sarı-kırmızılılar golcü transferi için rotasını Avrupa'nın yıldız isimlerine çevirdi. Yönetimin transfer listesinde Randal Kolo Muani ve Dusan Vlahovic'in yer aldığı öne sürüldü.

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Icardi giderse Galatasaray'ın planı hazır! Transfer için 2 yıldız listede
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  • Galatasaray, Mauro Icardi'nin ayrılık ihtimaline karşı alternatif golcü transferi için çalışmalara başladı.
  • Paris Saint-Germain'de forma giyen Randal Kolo Muani, Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.
  • PSG, Kolo Muani'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak isterken Galatasaray satın alma opsiyonlu kiralama formülüne sıcak bakıyor.
  • Juventus ile sözleşmesi sona eren Dušan Vlahović, Galatasaray'ın radarındaki diğer golcü ancak yüksek maaş beklentisi engel oluşturuyor.
  • Galatasaray'ın golcü transferindeki yol haritası Icardi'nin geleceği, Victor Osimhen'in durumu ve yabancı kontenjanı planlamasına göre şekillenecek.

Galatasaray'da yaz transfer döneminin en kritik dosyalarından biri Mauro Icardi'nin geleceği olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Arjantinli yıldızla yolların ayrılması ihtimaline karşı alternatiflerini belirlediği öğrenildi.

Dusan Vlahovic Juventus'tan ayrılmaya çok yakınDusan Vlahovic Juventus'tan ayrılmaya çok yakın

ICARDI SONRASI PLAN HAZIR

Mauro Icardi ile yürütülen görüşmeler sürerken, Galatasaray yönetimi olası ayrılık senaryosuna karşı transfer çalışmalarına başladı. Hücum hattında kalite kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, Avrupa futbolunun önemli golcülerini gündemine aldı.

Kolo Muani Fransa Milli Takımı'nda da oynuyorKolo Muani Fransa Milli Takımı'nda da oynuyor

İLK HEDEF KOLO MUANI

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın listesinin ilk sıralarında Randal Kolo Muani bulunuyor. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Fransız yıldızın, yeni sezon planlamasında düşünülmediği belirtildi. Paris ekibinin oyuncuyu zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak istediği ifade edilirken, Galatasaray cephesinin satın alma opsiyonlu kiralama formülüne sıcak baktığı kaydedildi.

Icardi giderse Galatasaray'ın planı hazır! Transfer için 2 yıldız listede-4

VLAHOVIC DE LİSTEDE

Galatasaray'ın radarındaki bir diğer yıldız isim ise Dušan Vlahović. Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp golcünün yeni bir maceraya hazırlandığı belirtiliyor. Bonservisinin elinde olması nedeniyle Vlahovic transferinin ekonomik açıdan farklı avantajlar sunduğu ifade ediliyor.

Icardi giderse Galatasaray'ın planı hazır! Transfer için 2 yıldız listede-5

YÖNETİMİN ÖNCELİĞİ KOLO MUANI

Transfer komitesinin ilk tercihinin Kolo Muani olduğu öğrenildi. Fransız futbolcunun hem yaşı hem de Avrupa'nın üst düzey liglerinde gösterdiği performans nedeniyle listenin zirvesinde yer aldığı aktarıldı. Ancak PSG'nin transfer şartlarının görüşmelerde belirleyici olacağı belirtiliyor.

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KOLO MUANI'NİN SEZONU

26 yaşındaki Fransız forvet geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği takımlarda önemli katkılar verdi. Hızı, hareketliliği ve çok yönlü hücum özellikleriyle dikkat çeken yıldız oyuncu; santrfor sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Dusan Vlahovic'in maaşı el yakıyorDusan Vlahovic'in maaşı el yakıyor

VLAHOVIC TRANSFERİNDE MAAŞ ENGELİ

Galatasaray'ın ilgilendiği Vlahovic ise Avrupa'nın en dikkat çeken golcüleri arasında yer alıyor. Ancak yıldız futbolcunun yüksek maaş beklentisinin transfer sürecindeki en önemli engellerden biri olduğu değerlendiriliyor.

Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak gözüküyorMauro Icardi'nin takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak gözüküyor

ICARDI BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray'ın golcü transferindeki yol haritasının; Mauro Icardi'nin geleceği ve yabancı kontenjanı planlaması doğrultusunda şekilleneceği belirtiliyor.

Yönetimin önümüzdeki günlerde santrfor operasyonunda somut adımlar atması bekleniyor.

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