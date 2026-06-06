Icardi giderse Galatasaray'ın planı hazır! Transfer için 2 yıldız listede

VLAHOVIC DE LİSTEDE Galatasaray'ın radarındaki bir diğer yıldız isim ise Dušan Vlahović. Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp golcünün yeni bir maceraya hazırlandığı belirtiliyor. Bonservisinin elinde olması nedeniyle Vlahovic transferinin ekonomik açıdan farklı avantajlar sunduğu ifade ediliyor.

YÖNETİMİN ÖNCELİĞİ KOLO MUANI Transfer komitesinin ilk tercihinin Kolo Muani olduğu öğrenildi. Fransız futbolcunun hem yaşı hem de Avrupa'nın üst düzey liglerinde gösterdiği performans nedeniyle listenin zirvesinde yer aldığı aktarıldı. Ancak PSG'nin transfer şartlarının görüşmelerde belirleyici olacağı belirtiliyor.

Kolo Muani sezonu Tottenham'da tamamladı KOLO MUANI'NİN SEZONU 26 yaşındaki Fransız forvet geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği takımlarda önemli katkılar verdi. Hızı, hareketliliği ve çok yönlü hücum özellikleriyle dikkat çeken yıldız oyuncu; santrfor sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.