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Emekliye temmuzda çifte düzenleme: Zam oranı ve taban maaş için yeni hesap TAKVİM'de! Aylık en az 23.676 TL

Temmuz zammını merak eden emekliler dikkat! 5 aylık enflasyona göre yüzde 16.61 artış kesinleşti. Haziran enflasyonu tahminleri de zam oranı için ipuçlarını verdi. İşte yeni aylıklar…

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Emekliye temmuzda çifte düzenleme: Zam oranı ve taban maaş için yeni hesap TAKVİM'de! Aylık en az 23.676 TL
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  • Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 16.61 olarak açıklandı.
  • Merkez Bankası'nın tahminlerine göre haziran ayı enflasyonu yüzde 1.52 olarak öngörülüyor.
  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.38 olarak hesaplanıyor.
  • Emeklilerin en düşük aylık ödemesi 20 bin liradan 23 bin 676 liraya yükselecek.
  • Emekliler yeni kök aylık ve ek ödemelerini temmuz ayından itibaren alacak.

Emeklilerin temmuz zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyon oranından 5'i belli olurken, gözler son verinin açıklanacağı 3 Temmuz'a çevrildi. Bu tarihte açıklanacak haziran ayı enflasyonu, emeklilere yansıtılacak artışı ortaya koyacak.


TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE ZAM ORANI YÜZDE 18.38

Zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 16.61 çıktı. Merkez Bankası'nın mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler de haziran enflasyonunu yüzde 1.52 olarak tahmin ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.38'e ulaşacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.38 olacak.

Emekliye yeni maaş hesabı (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)Emekliye yeni maaş hesabı (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

EN DÜŞÜK ÖDEME 23 BİN 676 LİRAYA YÜKSELECEK

Bu artış emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylığın da yükseltilmesi gündemde. Eğer taban aylık da artırılır ve 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, anketteki tahmine göre emeklilere en düşük ödeme 20 bin liradan 23 bin 676 liraya yükselecek.

KÖK AYLIKLAR ARTACAK

Bu formüle göre, emeklilerin kök aylıkları önce yüzde 18.38 artırılacak. Her ay verilen ek ödeme de yeni kök aylıktan hesaplanacak. Yeni kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 23 bin 676 liranın altında olanlara 23 bin 676 lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar yatırılmaya başlanacak.

Türk lirası Türk lirası

Emekliler yeni kök aylık ve ek ödemelerini temmuz ayından itibaren hesaplarında görecek. Taban aylıkta yapılacak artış da aynı ay itibarıyla yürürlüğe alınacak. Ancak bu artış yasal düzenlemeyle hayata geçirilecek. Bu nedenle karar alınır alınmaz TBMM süreci başlatılacak. Düzenleme maaş ödeme takvimine yetişmezse de hak kaybı olmayacak. Kapsamda bulunan emeklilere sonradan fark ödemesi gerçekleştirilecek.

Güncel emekli maaşlarını TAKVİM hesapladı.Güncel emekli maaşlarını TAKVİM hesapladı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MevcutZam OranıZamlı Tutar
20.000% 18.3823.676
21.000% 18.3824.860
22.000% 18.3826.044
23.000% 18.3827.227
24.000% 18.3828.411
25.000% 18.3829.595
26.000% 18.3830.779
27.000% 18.3831.963
28.000% 18.3833.146
29.000% 18.3834.330
30.000% 18.3835.514
31.000% 18.3836.698
32.000% 18.3837.882
33.000% 18.3839.065
34.000% 18.3840.249
35.000% 18.3841.433
36.000% 18.3842.617
37.000% 18.3843.801
38.000% 18.3844.984
39.000% 18.3846.168

Emekliye temmuzda çifte düzenleme: Zam oranı ve taban maaş için yeni hesap TAKVİM'de! Aylık en az 23.676 TL-5

MevcutZam OranıZamlı Tutar
40.000% 18.3847.352
41.000% 18.3848.536
42.000% 18.3849.720
43.000% 18.3850.903
44.000% 18.3852.087
45.000% 18.3853.271
46.000% 18.3854.455
47.000% 18.3855.639
48.000% 18.3856.822
49.000% 18.3858.006
50.000% 18.3859.190
51.000% 18.3860.374
52.000% 18.3861.558
53.000% 18.3862.741
54.000% 18.3863.925
55.000% 18.3865.109
56.000% 18.3866.293
57.000% 18.3867.477
58.000% 18.3868.660
59.000% 18.3869.844

Emekliye temmuzda çifte düzenleme: Zam oranı ve taban maaş için yeni hesap TAKVİM'de! Aylık en az 23.676 TL-6

MevcutZam OranıZamlı Tutar
60.000% 18.3871.028
62.000% 18.3873.396
63.000% 18.3874.579
64.000% 18.3875.763
65.000% 18.3876.947
66.000% 18.3878.131
67.000% 18.3879.315
68.000% 18.3880.498
69.000% 18.3881.682
70.000% 18.3882.866
71.000% 18.3884.050
72.000% 18.3885.234
73.000% 18.3886.417
74.000% 18.3887.601
75.000% 18.3888.785
76.000% 18.3889.969
77.000% 18.3891.153
78.000% 18.3892.336
79.000% 18.3893.520

Emekliye temmuzda çifte düzenleme: Zam oranı ve taban maaş için yeni hesap TAKVİM'de! Aylık en az 23.676 TL-7

Mevcut TutarZam OranıZamlı Tutar
80.000% 18.3894.704
81.000% 18.3895.888
82.000% 18.3897.072
83.000% 18.3898.255
84.000% 18.3899.439
85.000% 18.38100.623
86.000% 18.38101.807
87.000% 18.38102.991
88.000% 18.38104.174
89.000% 18.38105.358
90.000% 18.38106.542
91.000% 18.38107.726
92.000% 18.38108.910
93.000% 18.38110.093
94.000% 18.38111.277
95.000% 18.38112.461
96.000% 18.38113.645
97.000% 18.38114.829
98.000% 18.38116.012
99.000% 18.38117.196

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Emekliye temmuzda çifte düzenleme: Zam oranı ve taban maaş için yeni hesap TAKVİM'de! Aylık en az 23.676 TL-9 Emekliye temmuzda çifte düzenleme: Zam oranı ve taban maaş için yeni hesap TAKVİM'de! Aylık en az 23.676 TL-10 Emekliye temmuzda çifte düzenleme: Zam oranı ve taban maaş için yeni hesap TAKVİM'de! Aylık en az 23.676 TL-11

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