Emekliye temmuzda çifte düzenleme: Zam oranı ve taban maaş için yeni hesap TAKVİM'de! Aylık en az 23.676 TL
Temmuz zammını merak eden emekliler dikkat! 5 aylık enflasyona göre yüzde 16.61 artış kesinleşti. Haziran enflasyonu tahminleri de zam oranı için ipuçlarını verdi. İşte yeni aylıklar…
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- Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 16.61 olarak açıklandı.
- Merkez Bankası'nın tahminlerine göre haziran ayı enflasyonu yüzde 1.52 olarak öngörülüyor.
- SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.38 olarak hesaplanıyor.
- Emeklilerin en düşük aylık ödemesi 20 bin liradan 23 bin 676 liraya yükselecek.
- Emekliler yeni kök aylık ve ek ödemelerini temmuz ayından itibaren alacak.
Emeklilerin temmuz zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyon oranından 5'i belli olurken, gözler son verinin açıklanacağı 3 Temmuz'a çevrildi. Bu tarihte açıklanacak haziran ayı enflasyonu, emeklilere yansıtılacak artışı ortaya koyacak.
TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE ZAM ORANI YÜZDE 18.38
Zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 16.61 çıktı. Merkez Bankası'nın mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler de haziran enflasyonunu yüzde 1.52 olarak tahmin ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.38'e ulaşacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.38 olacak.
EN DÜŞÜK ÖDEME 23 BİN 676 LİRAYA YÜKSELECEK
Bu artış emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylığın da yükseltilmesi gündemde. Eğer taban aylık da artırılır ve 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, anketteki tahmine göre emeklilere en düşük ödeme 20 bin liradan 23 bin 676 liraya yükselecek.
KÖK AYLIKLAR ARTACAK
Bu formüle göre, emeklilerin kök aylıkları önce yüzde 18.38 artırılacak. Her ay verilen ek ödeme de yeni kök aylıktan hesaplanacak. Yeni kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 23 bin 676 liranın altında olanlara 23 bin 676 lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar yatırılmaya başlanacak.
Emekliler yeni kök aylık ve ek ödemelerini temmuz ayından itibaren hesaplarında görecek. Taban aylıkta yapılacak artış da aynı ay itibarıyla yürürlüğe alınacak. Ancak bu artış yasal düzenlemeyle hayata geçirilecek. Bu nedenle karar alınır alınmaz TBMM süreci başlatılacak. Düzenleme maaş ödeme takvimine yetişmezse de hak kaybı olmayacak. Kapsamda bulunan emeklilere sonradan fark ödemesi gerçekleştirilecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
|Mevcut
|Zam Oranı
|Zamlı Tutar
|20.000
|% 18.38
|23.676
|21.000
|% 18.38
|24.860
|22.000
|% 18.38
|26.044
|23.000
|% 18.38
|27.227
|24.000
|% 18.38
|28.411
|25.000
|% 18.38
|29.595
|26.000
|% 18.38
|30.779
|27.000
|% 18.38
|31.963
|28.000
|% 18.38
|33.146
|29.000
|% 18.38
|34.330
|30.000
|% 18.38
|35.514
|31.000
|% 18.38
|36.698
|32.000
|% 18.38
|37.882
|33.000
|% 18.38
|39.065
|34.000
|% 18.38
|40.249
|35.000
|% 18.38
|41.433
|36.000
|% 18.38
|42.617
|37.000
|% 18.38
|43.801
|38.000
|% 18.38
|44.984
|39.000
|% 18.38
|46.168
|Mevcut
|Zam Oranı
|Zamlı Tutar
|40.000
|% 18.38
|47.352
|41.000
|% 18.38
|48.536
|42.000
|% 18.38
|49.720
|43.000
|% 18.38
|50.903
|44.000
|% 18.38
|52.087
|45.000
|% 18.38
|53.271
|46.000
|% 18.38
|54.455
|47.000
|% 18.38
|55.639
|48.000
|% 18.38
|56.822
|49.000
|% 18.38
|58.006
|50.000
|% 18.38
|59.190
|51.000
|% 18.38
|60.374
|52.000
|% 18.38
|61.558
|53.000
|% 18.38
|62.741
|54.000
|% 18.38
|63.925
|55.000
|% 18.38
|65.109
|56.000
|% 18.38
|66.293
|57.000
|% 18.38
|67.477
|58.000
|% 18.38
|68.660
|59.000
|% 18.38
|69.844
|Mevcut
|Zam Oranı
|Zamlı Tutar
|60.000
|% 18.38
|71.028
|62.000
|% 18.38
|73.396
|63.000
|% 18.38
|74.579
|64.000
|% 18.38
|75.763
|65.000
|% 18.38
|76.947
|66.000
|% 18.38
|78.131
|67.000
|% 18.38
|79.315
|68.000
|% 18.38
|80.498
|69.000
|% 18.38
|81.682
|70.000
|% 18.38
|82.866
|71.000
|% 18.38
|84.050
|72.000
|% 18.38
|85.234
|73.000
|% 18.38
|86.417
|74.000
|% 18.38
|87.601
|75.000
|% 18.38
|88.785
|76.000
|% 18.38
|89.969
|77.000
|% 18.38
|91.153
|78.000
|% 18.38
|92.336
|79.000
|% 18.38
|93.520
|Mevcut Tutar
|Zam Oranı
|Zamlı Tutar
|80.000
|% 18.38
|94.704
|81.000
|% 18.38
|95.888
|82.000
|% 18.38
|97.072
|83.000
|% 18.38
|98.255
|84.000
|% 18.38
|99.439
|85.000
|% 18.38
|100.623
|86.000
|% 18.38
|101.807
|87.000
|% 18.38
|102.991
|88.000
|% 18.38
|104.174
|89.000
|% 18.38
|105.358
|90.000
|% 18.38
|106.542
|91.000
|% 18.38
|107.726
|92.000
|% 18.38
|108.910
|93.000
|% 18.38
|110.093
|94.000
|% 18.38
|111.277
|95.000
|% 18.38
|112.461
|96.000
|% 18.38
|113.645
|97.000
|% 18.38
|114.829
|98.000
|% 18.38
|116.012
|99.000
|% 18.38
|117.196