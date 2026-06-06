Emekliye temmuzda çifte düzenleme: Zam oranı ve taban maaş için yeni hesap TAKVİM'de! Aylık en az 23.676 TL

Emeklilerin en düşük aylık ödemesi 20 bin liradan 23 bin 676 liraya yükselecek.

Zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 16.61 çıktı. Merkez Bankası'nın mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler de haziran enflasyonunu yüzde 1.52 olarak tahmin ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.38'e ulaşacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.38 olacak.

Emeklilerin temmuz zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyon oranından 5'i belli olurken, gözler son verinin açıklanacağı 3 Temmuz'a çevrildi. Bu tarihte açıklanacak haziran ayı enflasyonu, emeklilere yansıtılacak artışı ortaya koyacak.

Emekliye yeni maaş hesabı (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)



EN DÜŞÜK ÖDEME 23 BİN 676 LİRAYA YÜKSELECEK

Bu artış emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylığın da yükseltilmesi gündemde. Eğer taban aylık da artırılır ve 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, anketteki tahmine göre emeklilere en düşük ödeme 20 bin liradan 23 bin 676 liraya yükselecek.



KÖK AYLIKLAR ARTACAK

Bu formüle göre, emeklilerin kök aylıkları önce yüzde 18.38 artırılacak. Her ay verilen ek ödeme de yeni kök aylıktan hesaplanacak. Yeni kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 23 bin 676 liranın altında olanlara 23 bin 676 lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar yatırılmaya başlanacak.