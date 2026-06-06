Victor Osimhen'in geleceği merak konusu "LİSTENİN ÜST SIRALARINDA BİLE YOK" İspanyol basınındaki habere göre Barcelona yönetimi, Osimhen'in kalitesini kabul etse de transfer planlamasında Nijeryalı golcüye öncelik vermiyor. Katalan kulübünün yalnızca Julian Alvarez transferinin tamamen çıkmaza girmesi halinde alternatif isimleri değerlendireceği, Osimhen'in ise şu an için listenin üst sıralarında yer almadığı kaydedildi.

Victor Osimhen golleriyle 2 şampiyonluk kazandırdı Haberde şu ifadeler kullanıldı: "Victor Osimhen, gözü sadece Julian Alvarez'de olan Barcelona'ya teklif edildi. Ancak kulübün planlarında yer almıyor ve Barcelona, Julian Alvarez transferine olan inancını sürdürüyor. Osimhen'in birçok talibi var. Hangi takımda oynayacağı merak konusu"

Victor Osimhen Galatasaray'ın en önemli gol silahı GALATASARAY 150 MİLYON EURO İSTİYOR Galatasaray yönetiminin yıldız golcüsünü kolay bırakmaya niyeti bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki santrfor için yaklaşık 150 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.

Barış Alper Yılmaz Dünya Kupası'nda oynayacak BARIŞ ALPER KARARI DA VERİLDİ Öte yandan Galatasaray'da bir diğer sıcak gelişme ise Barış Alper Yılmaz cephesinde yaşandı. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan gelen teklif Başkan Dursun Özbek tarafından veto edilmişti. Yeni sezonda da milli futbolcunun takımda tutulmasının planlandığı öğrenildi.