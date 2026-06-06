Galatasaray'a transferden 200 milyon euroluk dev gelir! Kasa dolup taşacak
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için İspanya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı yıldızın aracılar vasıtasıyla Barcelona'ya önerildiği öne sürülürken, Katalan devinin transfer konusunda net kararını verdiği belirtildi. Nijeryalı futbolcunun bonservisi 150 milyon euro belirlendi. Diğer yandan Barış Alper'in de ayrılık ihtimali bulunuyor. Gitmesi halinde 50 milyon euro talep ediliyor. Toplamda 200 milyon euroluk gelir Cimbom'u bekliyor.
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- Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, aracılar tarafından Barcelona'ya teklif edildi ancak Katalan kulübü transfer listesinde Nijeryalı futbolcuya öncelik vermiyor.
- Barcelona Başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco'nun öncelikli hedefi Julian Alvarez olup Osimhen listenin üst sıralarında yer almıyor.
- Galatasaray yönetimi Victor Osimhen için yaklaşık 150 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
- Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı yeni sezonda da kadroda tutmayı planlıyor ve futbolcu için minimum 50 milyon euro bonservis bedeli koydu.
- Galatasaray'da Mauro Icardi ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor ve kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürerken Avrupa devlerinin radarındaki isimlerden biri olan Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü, Barcelona'ya önerildi.
OSIMHEN BARCELONA'YA TEKLİF EDİLDİ
Victor Osimhen için İspanya'dan gelen haber gündem yarattı. Sport'ta yer alan habere göre Nijeryalı santrforun adı, aracılar vasıtasıyla Barcelona yönetimine iletildi. Ancak Katalan ekibinin transfer konusunda farklı bir yol haritası belirlediği aktarıldı.
BARCELONA'NIN HEDEFİ JULIAN ALVAREZ
Haberde, Barcelona Başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco'nun öncelikli hedefinin Julián Álvarez olduğu belirtildi. Teknik direktör Hansi Flick'in de transfer raporunda Arjantinli yıldızın ön planda yer aldığı ifade edildi.
"LİSTENİN ÜST SIRALARINDA BİLE YOK"
İspanyol basınındaki habere göre Barcelona yönetimi, Osimhen'in kalitesini kabul etse de transfer planlamasında Nijeryalı golcüye öncelik vermiyor. Katalan kulübünün yalnızca Julian Alvarez transferinin tamamen çıkmaza girmesi halinde alternatif isimleri değerlendireceği, Osimhen'in ise şu an için listenin üst sıralarında yer almadığı kaydedildi.
Haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Victor Osimhen, gözü sadece Julian Alvarez'de olan Barcelona'ya teklif edildi. Ancak kulübün planlarında yer almıyor ve Barcelona, Julian Alvarez transferine olan inancını sürdürüyor. Osimhen'in birçok talibi var. Hangi takımda oynayacağı merak konusu"
GALATASARAY 150 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray yönetiminin yıldız golcüsünü kolay bırakmaya niyeti bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki santrfor için yaklaşık 150 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.
BARIŞ ALPER KARARI DA VERİLDİ
Öte yandan Galatasaray'da bir diğer sıcak gelişme ise Barış Alper Yılmaz cephesinde yaşandı. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan gelen teklif Başkan Dursun Özbek tarafından veto edilmişti. Yeni sezonda da milli futbolcunun takımda tutulmasının planlandığı öğrenildi.
50 MİLYON EURO ALTI DEĞERLENDİRİLMEYECEK
Yönetimin, Barış Alper Yılmaz için yalnızca Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden ciddi bir teklif gelmesi halinde satış ihtimalini değerlendireceği belirtildi. Habere göre Dursun Özbek'in milli futbolcu için belirlediği minimum bonservis bedeli ise 50 milyon euro.
GÖZLER ICARDI'DE
Galatasaray'da transfer gündeminin bir diğer önemli başlığı ise Mauro Icardi. Sözleşme görüşmeleri devam eden yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.