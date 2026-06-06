MİT'ten uyuşturucu baronlarına darbe: Sezgin Kement ve Nawar Atheer operasyonla yakalandı

Operasyonlar MİT ile İstanbul ve İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Teşkilatı, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlarla Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan 2 uyuşturucu baronunu yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Teşkilatı, uyuşturucu kartellerine yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan 2 uyuşturucu baronu, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Hollanda vatandaşı uyuşturucu baronu Sezgin Kement'in Türkiye'de saklandığı tespit edildi.

İZMİR'DE İKİNCİ OPERASYON

Uyuşturucu kartellerine yönelik bir diğer operasyon ise İzmir'de gerçekleştirildi. Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu Nawar Atheer'in İzmir Çeşme'de saklandığı belirlendi.

MİT ve İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucu Nawar Atheer de saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

KARTELLERE ÇİFTE DARBE

Böylece MİT ve Emniyet Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla, uluslararası düzeyde aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarla yakalanmış oldu. Operasyonların, Türkiye'nin uluslararası organize suç örgütleri ve uyuşturucu kartelleriyle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel