MİT'ten uyuşturucu baronlarına darbe: Sezgin Kement ve Nawar Atheer operasyonla yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Narkotik Masası ve İzmir Narkotik Masası, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Hollanda vatandaşı uyuşturucu baronu Sezgin Kement ve İsveç uyruklu uyuşturucu baronu Nawar Atheer’i operasyonla yakaladı.
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- Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Teşkilatı, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlarla Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan 2 uyuşturucu baronunu yakaladı.
- Hollanda vatandaşı Sezgin Kement, İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
- İsveç vatandaşı Nawar Atheer, İzmir Çeşme'de saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.
- Operasyonlar MİT ile İstanbul ve İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Teşkilatı, uyuşturucu kartellerine yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan 2 uyuşturucu baronu, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.
KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANIYORDU
Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Hollanda vatandaşı uyuşturucu baronu Sezgin Kement'in Türkiye'de saklandığı tespit edildi.
MİT ve İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kement'in İstanbul Şişli'de bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Sezgin Kement yakalanarak gözaltına alındı.
İZMİR'DE İKİNCİ OPERASYON
Uyuşturucu kartellerine yönelik bir diğer operasyon ise İzmir'de gerçekleştirildi. Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu Nawar Atheer'in İzmir Çeşme'de saklandığı belirlendi.
MİT ve İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucu Nawar Atheer de saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.
KARTELLERE ÇİFTE DARBE
Böylece MİT ve Emniyet Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla, uluslararası düzeyde aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarla yakalanmış oldu. Operasyonların, Türkiye'nin uluslararası organize suç örgütleri ve uyuşturucu kartelleriyle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.