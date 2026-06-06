Yargıda çifte standart algısı çöktü: Rümeysa Eker hakkında işlem yapıldı

Sulh Ceza Hakimliği tarafından Eker'e yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü getirildi.

Eker hakkında TCK 216/2 kapsamında 'Halkın Bir Kesimini Diğer Kesimine Karşı Aşağılama' suçundan adli kontrol kararı verildi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında anlattığı, Kürt kadınları aşağılayan fıkra kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Söz konusu ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılırken, sosyal medyada bu kez Samsun'daki başka bir olay üzerinden "çifte standart" algısı oluşturulmaya çalışıldı.

Bazı paylaşımlarda, Rahmi Koç hakkında TCK 216 kapsamında derhal soruşturma başlatıldığı, ancak vatandaşların bir bölümüne yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımlar yaptığı belirtilen AK Parti'den ve görevinden istifa eden Terme Belediye Meclis Üyesi Şüpheli Rümeysa Eker hakkında hiçbir adli işlem yapılmadığı öne sürüldü.

Şüpheli Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından vatandaşların bir bölümüne yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımlar yaptığı belirtilirken, şahsın korunduğu ve adaletin çifte standart uyguladığı yönünde dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldı.