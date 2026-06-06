Yargıda çifte standart algısı çöktü: Rümeysa Eker hakkında işlem yapıldı
Rahmi Koç hakkında İzmir’de başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medyada “çifte standart” algısı oluşturulmaya çalışıldı. Vatandaşların bir bölümüne yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımlar yaptığı belirtilen ve süreçte istifa eden AK Partili Terme Belediye Meclis Üyesi Şüpheli Rümeysa Eker hakkında işlem yapılmadığı iddiasına karşı, Terme Cumhuriyet Başsavcılığının 4 Haziran 2026’daki şikâyet üzerine soruşturma başlattığı, Şüpheli R.E.’nin 5 Haziran’da ifadesinin alınarak adli kontrolle serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Hızlı Özet Göster
- AK Partili Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medyada vatandaşların bir bölümüne yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle 4 Haziran 2026'da şikayette bulunuldu.
- Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılan Eker, 5 Haziran 2026'da Terme Adliyesine çağrılarak ifadesi alındı.
- Eker hakkında TCK 216/2 kapsamında 'Halkın Bir Kesimini Diğer Kesimine Karşı Aşağılama' suçundan adli kontrol kararı verildi.
- Sulh Ceza Hakimliği tarafından Eker'e yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü getirildi.
- Sosyal medyada Eker hakkında işlem yapılmadığı yönündeki iddialar resmi süreçle yalanlandı.
Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında anlattığı, Kürt kadınları aşağılayan fıkra kamuoyunda büyük tepki çekmişti.
Söz konusu ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılırken, sosyal medyada bu kez Samsun'daki başka bir olay üzerinden "çifte standart" algısı oluşturulmaya çalışıldı.
Bazı paylaşımlarda, Rahmi Koç hakkında TCK 216 kapsamında derhal soruşturma başlatıldığı, ancak vatandaşların bir bölümüne yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımlar yaptığı belirtilen AK Parti'den ve görevinden istifa eden Terme Belediye Meclis Üyesi Şüpheli Rümeysa Eker hakkında hiçbir adli işlem yapılmadığı öne sürüldü.
Şüpheli Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından vatandaşların bir bölümüne yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımlar yaptığı belirtilirken, şahsın korunduğu ve adaletin çifte standart uyguladığı yönünde dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldı.
SOSYAL MEDYADAKİ ALGI OPERASYONU BOŞA DÜŞTÜ
Ortaya çıkan resmi süreç, sosyal medyada dolaşıma sokulan "Şüpheli R.E. hakkında işlem yapılmadı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını gösterdi.
Şüpheli Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle 4 Haziran 2026 tarihinde şikâyette bulunuldu.
Şikâyet üzerine Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı.
ŞÜPHELİ R.E. ADLİYEYE ÇAĞRILDI
Soruşturma kapsamında Şüpheli R.E., 5 Haziran 2026 tarihinde şüpheli sıfatıyla Terme Adliyesine çağrıldı.
Burada ifadesi alınan Şüpheli R.E., 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216/2. maddesinde düzenlenen "Halkın Bir Kesimini Diğer Kesimine Karşı Aşağılama" suçu kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.
YURT DIŞI YASAĞI VE İMZA ŞARTI
Sulh Ceza Hâkimliğince yapılan değerlendirme sonucunda Şüpheli R.E. hakkında adli kontrol kararı verildi.
Karar kapsamında Şüpheli Rümeysa Eker için "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme yükümlülüğü" şartları uygulandı.
Böylece sosyal medyada öne sürülen "hiçbir adli işlem yapılmadı" iddiası da resmi süreçle boşa düştü.
YARGI SÜRECİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR
Yargı makamlarının, kişilerin kimliğine veya siyasi aidiyetine bakmaksızın kanunların gereğini yerine getirdiği vurgulandı.
Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli sürecin, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi çerçevesinde tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
Adalet sistemine yönelik güveni sarsmayı amaçlayan asılsız iddialara ve dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.