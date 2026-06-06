Mahkemeden Dilan Polat’ın Instagram hesabı için kapatma kararı: Gerekçe müstehcen yayın iddiası
Ankara Sulh Ceza Hakimliği, aile değerlerine aykırılık ve müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık edildiği gerekçesiyle Dilan Polat’ın Instagram hesabının kapatılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi.
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- Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talebi üzerine Dilan Polat'a ait Instagram hesabının kapatılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi.
- Başsavcılık, hesaptaki paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 226/2. maddesinde düzenlenen müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçu kapsamında değerlendirildiğini belirtti.
- Hakimlik, hesaptaki paylaşımların içeriği, sıklığı ve hesabın bu tür paylaşımlara özgülenmiş olması nedeniyle yalnızca içerik çıkarma kararının yeterli olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.
- Karar, 5651 sayılı kanunun 8/A maddesi kapsamında suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla verildi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderildi.
- Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz edilebileceği belirtildi.
Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun talebi üzerine Dilan Polat'a ait Instagram hesabının kapatılmasına ve hesaba erişimin engellenmesine karar verdi.
Başsavcılığın 2026/134400 soruşturma numaralı dosyası kapsamında yapılan başvuruda, söz konusu hesapta yer alan paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 226/2. maddesinde düzenlenen "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
PAYLAŞIMLARIN İÇERİĞİ, SIKLIĞI VE HESABIN KULLANIM AMACI DİKKATE ALINDI
Hakimlik, 6 Haziran 2026 tarihli talep dilekçesi, dosyaya eklenen belgeler ve ekran görüntüleri üzerinden inceleme yaptı.
Kararda, hesaptaki paylaşımların içeriği, paylaşım sıklığı, yapılma zamanı ve hesabın bu tür paylaşımlara özgülenmiş olması dikkate alındı. Hakimlik, yalnızca ilgili içeriklere erişimin engellenmesiyle ihlalin önlenemeyeceği, içerik çıkarma kararının da yeterli olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.
Bu nedenle hesabın tamamına yönelik erişim engeli uygulanması gerektiği sonucuna varıldı.
5651 SAYILI KANUNUN 8/A MADDESİ UYGULANDI
Kararda, 5651 sayılı kanunun 8/A maddesine atıf yapıldı. Söz konusu madde kapsamında; yaşam hakkı, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunması gibi nedenlerle internet ortamındaki yayınlara ilişkin içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebildiği kaydedildi.
Hakimlik, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 5651 sayılı yasanın 8/A maddesindeki şartların oluştuğu kanaatine vardı.
BTK'YA GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ
Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, talebin kabulüne hükmederek Dilan Polat'a ait Instagram hesabının kapatılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi.
Kararın bir örneğinin, gereğinin yerine getirilmesi için UYAP üzerinden derhal Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmesine hükmedildi.
İTİRAZ YOLU AÇIK BIRAKILDI
Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda verilen kararda, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğine dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunularak Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.
Karar, 6 Haziran 2026 tarihinde Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Görkem Çaltepe tarafından verildi.