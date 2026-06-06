Mahkemeden Dilan Polat’ın Instagram hesabı için kapatma kararı: Gerekçe müstehcen yayın iddiası

Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz edilebileceği belirtildi.

Karar, 5651 sayılı kanunun 8/A maddesi kapsamında suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla verildi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderildi.

Hakimlik, hesaptaki paylaşımların içeriği, sıklığı ve hesabın bu tür paylaşımlara özgülenmiş olması nedeniyle yalnızca içerik çıkarma kararının yeterli olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

PAYLAŞIMLARIN İÇERİĞİ, SIKLIĞI VE HESABIN KULLANIM AMACI DİKKATE ALINDI

Hakimlik, 6 Haziran 2026 tarihli talep dilekçesi, dosyaya eklenen belgeler ve ekran görüntüleri üzerinden inceleme yaptı.

Kararda, hesaptaki paylaşımların içeriği, paylaşım sıklığı, yapılma zamanı ve hesabın bu tür paylaşımlara özgülenmiş olması dikkate alındı. Hakimlik, yalnızca ilgili içeriklere erişimin engellenmesiyle ihlalin önlenemeyeceği, içerik çıkarma kararının da yeterli olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle hesabın tamamına yönelik erişim engeli uygulanması gerektiği sonucuna varıldı.