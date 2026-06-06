Bakan Uraloğlu Gelibolu Yeni Feribot İskelesi açılışında konuştu: Türkiye deniz ticaretinde dünyada 10. sırada!

Kabotaj hatlarında 2025 yılı içerisinde toplam 119 milyon yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşındı, GESTAŞ bu dönemde 5 milyon 778 bin yolcu ve 2 milyon 167 bin araç taşıdı.

Yeni iskele 43 bin metrekarelik alanda 4 yanaşma rampası, 115 tır ve 340 araçlık park alanı ile 215 metrekarelik yolcu salonuna sahip olup Lapseki-Gelibolu hattında hizmet verecek.

Bakan Uraloğlu GESTAŞ Gelibolu Yeni Feribot İskelesi açılış töreninde konuştu.

"BU MODERN İSKELE, 43 BİN METREKARELİK ALANDA LAPSEKİ- GELİBOLU HATTINA YEPYENİ BİR SOLUK GETİRECEK"

İskele hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Bu modern iskele, 43 bin metrekarelik alanda 4 yanaşma rampası, 115 tır ve 340 araçlık park alanı ile 215 metrekarelik ferah yolcu salonuyla Lapseki-Gelibolu hattına yepyeni bir soluk getirecek; yaya ve araçlı yolcularımıza çok daha hızlı, konforlu ve güvenli bir hizmet sunacaktır." dedi.

"TÜRKİYE BİR DENİZ ÜLKESİDİR"

Türkiye'nin etrafını saran Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'le her şeyden önce bir deniz ülkesi olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti: