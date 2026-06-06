Rahmi Koç'un Kürt kadınları hedef alan çirkin fıkrasına soruşturma! Bakan Gürlek'ten tepki: "Adalet terazisi kimseyi statüsüne göre tartmaz"

Rahmi Koç'un fıkrasında, bir doktorun Kürt kadınıyla arasında geçen ve aşağılayıcı içerikli bir diyalog anlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, İzmir'de bir hastane açılışında Kürt kadınları hedef alan ayrımcı bir fıkra anlattı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında anlattığı Kürt kadınları aşağılayan fıkrası tepkilere neden oldu.

Savcılık paylaşımı (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.) SORUŞTURMA BAŞLATILDI Konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerde, iş insanı R.K. tarafından sarf edilen ifadelerle ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama"suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. KİM OLURSA OLSUN KABUL EDİLEMEZ Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı paylaşımda, çirkin ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bakan Gürlek'ten Rahmi Koç'a tepki



Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.

Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

AK Parti’den Rahmi Koç’a tepki

RAHMİ KOÇ'UN ÇİRKİN FIKRASINA TEPKİ YAĞDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un bazı ifadeleri üzerine sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınadıklarını belirtti.