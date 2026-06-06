Rahmi Koç'un Kürt kadınları hedef alan çirkin fıkrasına soruşturma! Bakan Gürlek'ten tepki: "Adalet terazisi kimseyi statüsüne göre tartmaz"
Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında anlattığı Kürt kadınları aşağılayan fıkrası tepkilere neden oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı “Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama” suçundan soruşturma başlattı. Adalet terazisinin statüye bakmayacağını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez" paylaşımında bulundu. Koç'a sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir." ifadelerini kullandı.
Hızlı Özet Göster
- Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, İzmir'de bir hastane açılışında Kürt kadınları hedef alan ayrımcı bir fıkra anlattı.
- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç hakkında 'Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin kabul edilemez olduğunu açıkladı.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rahmi Koç'un sözlerini kınayarak nefret söylemini reddetti.
- Rahmi Koç'un fıkrasında, bir doktorun Kürt kadınıyla arasında geçen ve aşağılayıcı içerikli bir diyalog anlatıldı.
Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında anlattığı Kürt kadınları aşağılayan fıkrası tepkilere neden oldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerde, iş insanı R.K. tarafından sarf edilen ifadelerle ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama"suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
KİM OLURSA OLSUN KABUL EDİLEMEZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı paylaşımda, çirkin ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.
Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.
Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."
AK Parti’den Rahmi Koç’a tepki
RAHMİ KOÇ'UN ÇİRKİN FIKRASINA TEPKİ YAĞDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un bazı ifadeleri üzerine sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınadıklarını belirtti.
AŞAĞILAYICI BİR NEFRET SÖYLEMİ
İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımların nefret söylemi doğuracağını bildiren Çelik, "Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz." değerlendirmesini yaptı.
Çelik, şunları kaydetti:
"Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. 'Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir. Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir."
NE OLMUŞTU?
İzmir Amerikan Hastanesi, 5 Haziran'da düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Balçova'daki hastane binasında düzenlenen tören sonrası hastaneyi gezen Koç'un anlattığı Kürt kadınları aşağılayan fıkra tepkilere neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda Koç'un, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi, şu perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor bey, ilk sen soyun.' demiş." dediği görüldü.
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