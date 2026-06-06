Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları’ndan Sıfır Atık Forumu’nda COP31 öncesinde küresel iklim eylemi ortak bildirisi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA DÖNÜŞÜM VİZYONU Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlattığı ve bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık yaklaşımının, iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca bir atık yönetimi modeli değil; aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi ekseninde bütüncül bir dönüşüm vizyonu sunduğu bildiride vurgulandı

Bildiri kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığını yürüteceği COP31'in öncelikleri arasında yer alan kaynak verimliliği, enerji güvenliği, yenilenebilir enerji, yerel iklim eylemi ve çok paydaşlı iş birlikleri temelinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarının daha da güçlendirilmesi yönündeki hedefler desteklendi.

Sıfır Atık Forumu

HEDEF UZUN VADELİ İKLİM STRATEJİLERİ

Küresel İklim Eylemi için Marakeş Ortaklığı çatısı altında adil, kapsayıcı ve dirençli bir iklim geleceğine yönelik ortak iradenin ortaya konduğu bildiride ayrıca, "Sıfır Atık ve Döngüsellik İklim Yüksek Düzey Şampiyonları Çalışma Grubu"nun kurulması benimsendi. Çalışma Grubu'nun; şehirleri, işletmeleri, yatırımcıları ve sivil toplumu harekete geçirerek sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarını uzun vadeli iklim stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmesi hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, ortak bildirinin ardından yaptığı değerlendirmede, iklim mücadelesinde artık çözüm üretmekten ziyade mevcut çözümleri daha geniş ölçekte ve daha hızlı şekilde uygulamaya koymanın kritik önem taşıdığını belirtti. Ağırbaş, COP31 sürecinde uygulama odaklı iklim eylemini güçlendirmeye ve bu dönüşümün toplumların günlük yaşamlarında görünür hale gelmesini sağlamaya odaklanacaklarını ifade etti.