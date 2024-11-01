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Akılları bir karış havada olacak: Kasım ayının en leyla burçları

Astroloji uzmanlarına göre Kasım ayında bazı burçların kalpleri boş kalmayacak. Peki bu ay gönüllerini kaptıran burçlar hangileri? İşte kış aylarının en leyla burçları...

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 17:25 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 17:25
Akılları bir karış havada olacak: Kasım ayının en leyla burçları

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Kasım ayı bazı burçlar için aşkın kapılarını aralayan bir dönem olacak. Peki bu ay aşkı yakalayacak burçlar hangileri? Astroloji uzmanlarına göre özellikle bu burçların kalbi dolacak! İşte Kasım ayının en leyla burçları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Terazi ve Oğlak

Özellikle Terazi burçları bu ay sosyal ortamlarda daha fazla zaman geçirerek yeni insanlarla tanışma fırsatları yakalayacak. Kendilerine özgü çekicilikleri sayesinde dikkatleri üzerlerine çekecekler. Yeni ilişkiler kurma konusunda cesur adımlar atabilirler. Ayrıca Oğlak burçları da bu ay aşk hayatlarında olumlu gelişmeler yaşayabilir. Uzun zamandır bekledikleri bir ilişki sürpriz bir şekilde ortaya çıkabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kova ve Balık

Bu ay Kova burçları da aşk konusunda şanslı bir dönem geçirecek. Bekar Kova burçları yenilikçi ve sıra dışı kişilikleriyle ilgiyi üstlerine çekebilir. Mevcut ilişkilerde ise derinleşme ve bağların güçlenmesi söz konusu. Balık burçları için de romantik bir ay söz konusu! Hayal gücü ve duygu yoğunluğu yeni bir aşk hikayesinin başlangıcına zemin hazırlayabilir. Bu dönemde içsel hislerine kulak vererek adımlar atmak onların aşk yolculuklarını daha da keyifli hale getirecek.

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