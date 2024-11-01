Akılları bir karış havada olacak: Kasım ayının en leyla burçları

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Kasım ayı bazı burçlar için aşkın kapılarını aralayan bir dönem olacak. Peki bu ay aşkı yakalayacak burçlar hangileri? Astroloji uzmanlarına göre özellikle bu burçların kalbi dolacak! İşte Kasım ayının en leyla burçları...

(Takvim Foto Arşiv) Terazi ve Oğlak Özellikle Terazi burçları bu ay sosyal ortamlarda daha fazla zaman geçirerek yeni insanlarla tanışma fırsatları yakalayacak. Kendilerine özgü çekicilikleri sayesinde dikkatleri üzerlerine çekecekler. Yeni ilişkiler kurma konusunda cesur adımlar atabilirler. Ayrıca Oğlak burçları da bu ay aşk hayatlarında olumlu gelişmeler yaşayabilir. Uzun zamandır bekledikleri bir ilişki sürpriz bir şekilde ortaya çıkabilir.