İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ödeme tarihleri Ekim 2024 - İUP (TYP) maaşları yattı mı?

İUP maaşlarının ne zaman yatırılacağı 12 Ekim Cumartesi günü itibarıyla çalışanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ekim 2024 İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ödeme tarihleri ne zaman? İşte habere ilişkin detaylar...

İşgücü Uyum Programı ( İUP ) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair henüz net bir tarih açıklanmadı. Ancak maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar konuya ilişkin resmi bir açıklama yapacaklarını duyurmuştu. Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı belirtilmişti.

(Takvim Foto Arşiv)

İUP nedir, işleyişi nasıldır?

🔷Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

🔷Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.

🔷İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.

İUP, hem bireysel hem de işverenler için faydalı bir program olarak işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynar.