Osimhen neden maske takıyor? Victor Osimhen maske takma sebebi! Meğer o hastalık yüzünden...

Galatasaray'ın yıldız transferi Victor Osimhen, sahada taktığı maske ile futbolseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. 2021 yılından beri maske takan Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın PAOK ile oynadığı hazırlık maçında da maskesiyle yer aldı. Bu durum futbolseverler arasında büyük merak uyandırırken, Osimhen'in maske takma sebebi yeniden gündeme geldi.
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🦸♂️ Victor Osimhen kimdir?
Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, son yıllarda Avrupa'nın en dikkat çeken forvetleri arasında yer alıyor. Kariyerinde büyük çıkış yakaladığı kulüp Napoli'de, 2022-2023 sezonunda attığı 26 golle Serie A gol kralı oldu ve takımını 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıdı. Dünyanın en değerli forvetleri arasında gösterilen Osimhen, 2024 yazında Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu.
🏥OSIMHEN NEDEM MASKE TAKIYOR?
Osimhen'in maske takmasının sebebi, 2021 yılında Napoli formasıyla oynadığı bir Serie A maçında yaşadığı ciddi bir sakatlığa dayanıyor. Ekim 2021'de Inter'e karşı oynanan maçta, rakip savunmacı Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpıştı.