Galatasaray’ın maçı öncesi kavga! PAOK’lu taraftar dışarı çıkarıldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında PAOK ile karşılaşacak.
Yunan temsilcisini desteklemeye gelen taraftarlar, tribünde olay çıkardı. Tribünleri provoke eden PAOK'lu taraftarlara tepki gösterildi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında PAOK ile karşılaşacak.
Yunan temsilcisini desteklemeye gelen taraftarlar, tribünde olay çıkardı. Tribünleri provoke eden PAOK'lu taraftarlara tepki gösterildi.
Bir taraftar, emniyet güçleri tarafından stattan dışarı çıkarıldı.
İşte olayın yaşandığı anlar...