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Galatasaray'ın maçı öncesi kavga! PAOK'lu taraftar dışarı çıkarıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın zorlu mücadelesi öncesinde tribünlerde olay çıktı. PAOK taraftarı dışarı çıkarıldı.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 21:50 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 21:50
Galatasaray’ın maçı öncesi kavga! PAOK’lu taraftar dışarı çıkarıldı

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında PAOK ile karşılaşacak.

Yunan temsilcisini desteklemeye gelen taraftarlar, tribünde olay çıkardı. Tribünleri provoke eden PAOK'lu taraftarlara tepki gösterildi.

PAOK'lu taraftar dışarı çıkarıldı. [X]PAOK'lu taraftar dışarı çıkarıldı. [X]

Bir taraftar, emniyet güçleri tarafından stattan dışarı çıkarıldı.

İşte olayın yaşandığı anlar...

Galatasaray PAOK maçı öncesi olay!

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