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Kayyum Ne Demek? Kayyum Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Kayyum ne demek sorusu için araştırmalar hızlandı. Son zamanlarda kullanımının artmasıyla birçok kişi bu kelimenin anlamını araştırmaya başladı. Arama motorlarına yönelen kullanıcılar konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte Kayyum kelimesi ve anlamı…

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 23:41 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 23:41
Kayyum Ne Demek? Kayyum Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Kayyum kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

KAYYUM NE DEMEK?

"Kayyum" kelimesi Arapça kökenli olup, genel anlamıyla "vekâlet eden", "bir işin idaresini üstlenen kişi" anlamına gelir. Hukuki terim olarak, bir kurumun veya kişinin mallarını ve işlerini yönetmek üzere mahkeme tarafından atanmış yetkili kişiyi ifade eder. Kayyumlar, genellikle hukuki, mali veya idari sorunlar yaşayan şirketlere, derneklere veya vakıflara atanır. Mahkeme, bu tür durumlarda kayyum atayarak ilgili kurumun işleyişini ve mali durumunu düzeltmeyi amaçlar.

KAYYUM TDK SÖZLÜK ANLAMI

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