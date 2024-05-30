Kayyum Ne Demek? Kayyum Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Kayyum kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

KAYYUM NE DEMEK?

"Kayyum" kelimesi Arapça kökenli olup, genel anlamıyla "vekâlet eden", "bir işin idaresini üstlenen kişi" anlamına gelir. Hukuki terim olarak, bir kurumun veya kişinin mallarını ve işlerini yönetmek üzere mahkeme tarafından atanmış yetkili kişiyi ifade eder. Kayyumlar, genellikle hukuki, mali veya idari sorunlar yaşayan şirketlere, derneklere veya vakıflara atanır. Mahkeme, bu tür durumlarda kayyum atayarak ilgili kurumun işleyişini ve mali durumunu düzeltmeyi amaçlar.

KAYYUM TDK SÖZLÜK ANLAMI