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Estağfurullah Ne Demek? Estağfurullah Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Estağfurullah ne demek sorusu için araştırmalar hızlandı. Son zamanlarda kullanımının artmasıyla birçok kişi bu kelimenin anlamını araştırmaya başladı. Arama motorlarına yönelen kullanıcılar konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte Estağfurullah kelimesi ve anlamı…

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 23:26 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 23:26
Estağfurullah Ne Demek? Estağfurullah Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Estağfurullah kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

ESTAĞFURULLAH NE DEMEK?

"Estağfurullah" Arapça kökenli bir ifade olup, Türkçede "affedersiniz", "affınıza sığınarak söylüyorum" gibi anlamlara gelir. Genellikle birisinden övgü veya takdir aldığında veya yapılan bir öneri veya teklife teşekkür etmek için kullanılır. Kelime kelime çevirisi ise "bağışlanmadan özür dilerim" anlamına gelir.

ESTAĞFURULLAH TDK SÖZLÜK ANLAMI

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