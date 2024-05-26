Estağfurullah Ne Demek? Estağfurullah Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Estağfurullah kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

ESTAĞFURULLAH NE DEMEK?

"Estağfurullah" Arapça kökenli bir ifade olup, Türkçede "affedersiniz", "affınıza sığınarak söylüyorum" gibi anlamlara gelir. Genellikle birisinden övgü veya takdir aldığında veya yapılan bir öneri veya teklife teşekkür etmek için kullanılır. Kelime kelime çevirisi ise "bağışlanmadan özür dilerim" anlamına gelir.



ESTAĞFURULLAH TDK SÖZLÜK ANLAMI