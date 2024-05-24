Günlük yaşamdan sanata, psikolojiden bilime kadar her alanda ilgi çeken optik illüzyonlar, beynimizin görsel bilgileri nasıl işlediğini ve yorumladığını gösterir. Algımızın, gerçek dünyanın basit bir yansıması olmadığını, daha ziyade karmaşık bir zihinsel yapı olduğunu anlamamıza yardımcı olurlar.