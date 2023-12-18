2023’te zengin olacak burçlar değişti! Ünlü astrolog en şanslı burçları açıkladı! Milli piyangoyu 12’den vuracaklar!

Aslan Burcu:

Liderlik özellikleri ile tanınan Aslanlar, 2024 yılında sıkı çalışmanın meyvesini topluyor. Finansal açıdan rahat bir döneme girecek olan Aslan burçları, astrologlara göre büyük bir başarı elde edecekler. Bu dönemde yatırım fırsatlarıyla karşılaşacak olan Aslanlar, maddi anlamda güçlenecekleri bir yıl geçirecekler. Öte yandan şansın üzerinde burçların etkisi var mı sorusuna ABD'li astrolog Reda Wigle yanıt verdi. İkramiye tutturması en olası ve en şanslı burçları tek tek açıklayan ünlü astrolog o burçları işaret etti.

ABD'de geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen Powerball piyangosu çekilişinde, 2,04 milyar dolarlık tarihi ikramiyeyi California'dan ismi açıklanmayan talihli kazandı. Ülke tarihindeki en büyük ikramiyeyi kazanan kişinin şansı nasıl bu kadar yaver gitti? ABD merkezli bir gazete burçların piyango, loto gibi şans oyunlarında etkisinin olduğunu yazdı. Ünlü astrolog Reda Wigle de en şanslı üç burcu sıraladı. Buna göre belirgin bir gezegen yerleşimine sahip oldukları için bazı burçlar daha şanslı. İşte açıklamaya göre şans oyunlarında en çok kazanan ve kazanma ihtimali olan 3 burç...

BALIK Balık burçları sadece duygusallıklarıyla değil psişik güçleriyle de bilinen bir burç. Hisleri, rüyaları, işaretleri takip eden balık burcu, Neptün keşfedilmeden önce Jüpiter tarafından yönetiliyordu. Bunun bir başka şanslı burç olan Yay'ın gezegeni olduğu biliniyor. Balık burçları, öngörü yetenekleri ve hisleri sayesinde loto, piyango ve şans oyunlarında diğerlerinden bir adım önde duruyor.

YAY Gezegeni Jüpiter olan Yay burcu, bolluk ve bereketi de temsil eder. İyimserliğin vücut bulmuş hali olan Yay burçları genellikle büyük bahislere girmekten veya her şeyi riske atmaktan korkmaz. Cesurlardır ve cesaretleri şans oyunlarında ödüllendirilir. Paylaşmayı ve biraz da israf etmeyi seven Yay burçları en talihli burçlar arasında gösteriliyor. Bugüne kadar büyük ikramiyenin en çok çıktığı burçlardan birinin Yay olduğunu bilmekte de fayda var.

OĞLAK Tüm burçlar arasında en çalışkan kabul edilen Oğlak burçları kendi şanslarını yaratmayı ve kazançlarını doğru kullanmayı bilen yanları ile tanınıyor. Oğlak burçları geçmişlerinden aldıkları sert darbelerle kendini büyüten, kendi kendine aydınlanan bir burç olarak tanımlanırken, bu durumun onlara farklı bir strateji ve gözlem yeteneği verdiği düşünülüyor. Durum böyle olunca kendi şanslarını yaratan Oğlaklar için bir piyango bileti almak hayatlarında büyük değişiklikler getirebilir…