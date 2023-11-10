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Üstün zeka testi: 150 kişiden 4'ü bulabildi! Resimdeki şeftaliyi bulan bir elin parmaklarını geçmiyor

Optik illüzyonlar son zamanlarda zihinsel çevikliği test etmenin ve görsel algıyı sınamanın heyecan verici bir yolunu sunarak popülerlik kazanmış durumda. Bu eğlenceli bulmacalar sosyal medyada geniş bir ilgi görmekte ve özellikle "Kayısıların Arasına Gizlenmiş Şeftali" adlı görsel, kullanıcıların zihnini meşgul etmeye devam ediyor. Optik illüzyonlar sadece görsel becerileri değil, aynı zamanda zihinsel keskinliği de test etme amacını taşıyor.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 16:56 Güncelleme 10 Kasım 2023, 16:56
Üstün zeka testi: 150 kişiden 4’ü bulabildi! Resimdeki şeftaliyi bulan bir elin parmaklarını geçmiyor

Optik illüzyon görselleri sosyal medya viral olmaya devam ediyor. Bu optik illüzyonda kayısıların çizimleri arasına ustaca gizlenmiş bir şeftaliyi bulmayı hedefliyor. Verilen bilgilere göre şeftaliyi bulan kişilerin yüksek IQ'ya sahip olduğu iddia ediliyor. Bu da görsel bulmacanın zorluk seviyesini vurguluyor. Peki, resimdeki şeftali bulabilir misin?

22 SANİYEN BAŞLADI!

Resimdeki şeftali bulabilir misin? Hemen şimdi aşağıdaki resme bir göz atın.

Görsel sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Kullanıcılar bulmacayı çözmek için bir araya gelerek deneyimlerini paylaşıyor ve birbirleriyle rekabet ediyor. Bazıları hemen şeftaliyi bulurken diğerleri görseldeki detayları inceleyerek çözüm için stratejiler geliştiriyor.

Testi hazırlayan kişi, gizlenmiş cisimleri 22 saniye içinde bulamayacağınızı iddia ediyor, bu da görsel bulmacanın ne kadar zorlayıcı olduğunu gösteriyor.

Optik İllüzyonların Sırla Dolu Dünyası

Görsel sanatlar dünyasında optik illüzyonlar, izleyicinin algısını şaşırtan ve sıklıkla gerçeklikle oynayan büyüleyici bir fenomen olarak karşımıza çıkar. Optik illüzyonlar, gözlerin ve beynin bir araya gelerek oluşturduğu bir yanılsama sonucudur. Bu ilginç fenomeni daha yakından inceleyerek optik illüzyonların sırlı dünyasına bir yolculuk yapalım.

Optik İllüzyon Nedir?

Optik illüzyonlar, gözlerimizin bir nesneyi algıladığı şekilde gerçekte olmayan bir izlenim yaratır. Bu yanılsama, görsel sistemimizin bazı özelliklerinden kaynaklanır. Çeşitli desenler, renkler ve perspektifler kullanılarak oluşturulan optik illüzyonlar, izleyiciye olağan dışı ve bazen de çelişkili bir deneyim sunar.

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