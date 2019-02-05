Hamilelikle birlikte kadın vücudunda değişimler yaşanmaya başlar. Bazı kadınlar bu değişimleri fark etmezken bazıları ise daha kolay anlayabilir. Her bünye farklı belirtiler verebileceğinden ve belirtilerin yoğunluğu farklılaşabildiğinden böyle bir belirsizlik ortaya çıkabilmektedir.

Haberimizde derlediğimiz hamilelik belirtileri genel olarak görülebilen değişimlerdir. Bazı kadınlarda sadece birkaç tanesi görülebilirken bazı anne adayların tüm farklılıklar da gözlenebilmektedir. İşte hamilelik belirtileri…