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  • Kadın-Sağlık
  • 05.02.2019 15:19
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 15:19

? nasıl yapılır?

Her kadın için annelik duygusu benzersizdir. Özellikle hamile kalmak isteyenler ilk belirtilerin neler olduğunu, hamile olup olmadığını nasıl anlayabileceğini merak ediyor. Sizler için ni ve hamileliğin nasıl hesaplandığı bilgilerini derledik.

Hamilelikle birlikte kadın vücudunda değişimler yaşanmaya başlar. Bazı kadınlar bu değişimleri fark etmezken bazıları ise daha kolay anlayabilir. Her bünye farklı belirtiler verebileceğinden ve belirtilerin yoğunluğu farklılaşabildiğinden böyle bir belirsizlik ortaya çıkabilmektedir.
Haberimizde derlediğimiz hamilelik belirtileri genel olarak görülebilen değişimlerdir. Bazı kadınlarda sadece birkaç tanesi görülebilirken bazı anne adayların tüm farklılıklar da gözlenebilmektedir. İşte hamilelik belirtileri…

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