31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri! Yılbaşında açık olacak mı?

Yeni yılın hafta ortasına denk gelmesiyle beraber, 31 Aralık gecesi dışarı çıkacak olanlar veya 1 Ocak resmi tatilini alışveriş yaparak değerlendirmek isteyenler, alışveriş merkezlerinin (AVM) mesai saatlerini yoğun bir şekilde araştırmaya başladı.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Birçok büyük AVM, personelinin yılbaşı kutlamalarına yetişebilmesi adına 31 Aralık akşamı kapılarını normalden daha erken, saat 20.00 veya 21.00 itibarıyla kapatma kararı alabiliyor. Sinema ve restoran katları ise bu saatin dışında kalarak daha geç saatlere kadar hizmet verebiliyor.

31 Aralık günü resmi tatil takviminde yer almadığı için tüm kamu kurumları ve özel sektör normal mesai düzenine devam ediyor. Alışveriş merkezleri de bu kapsamda kapılarını sabah saat 10.00'da ziyaretçilerine açacak. Ancak yılbaşı gecesi için yapılan hazırlıklar ve çalışanların yeni yıl planları nedeniyle kapanış saatlerinde esnemeler yaşanabiliyor.

1 Ocak 2026 Perşembe Günü AVM'ler Açık mı?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil statüsünde bulunuyor. Birçok devlet dairesi ve banka kapalı olsa da, perakende sektörü ve AVM'ler bu kuralın dışında kalıyor. 1 Ocak günü AVM'ler ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek ancak açılış saatlerinde "geç mesai" uygulamasına geçilecek.

İşte 1 Ocak günü için beklenen çalışma tablosu:

Hizmet Alanı Açılış Saati Kapanış Saati AVM Mağazaları 12.00 / 13.00 22.00 AVM Marketleri 11.00 / 12.00 22.00 Sinema Salonları İlk Seans İtibarıyla 00.00+ Eczaneler Sadece Nöbetçiler 24 Saat

Mağdur Olmamak İçin Bu Listeye Göz Atın

Yılbaşı alışverişinizi planlarken herhangi bir aksaklık yaşamamak adına şu detayları göz önünde bulundurmanızda fayda var: