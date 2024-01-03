Avukat 1/4 zamlı maaş ne kadar, kaç TL oldu? Avukat maaş zammı 2024! Emekli, çalışan yeni hesap tablosu...

Türkiye'de binlerce avukat, 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak enflasyon rakamlarını bekleyerek Ocak 2024 maaşlarını merakla bekliyor. Ocak 2024'te avukat maaşlarını öğrenmek isteyenler, 1/4 avukat maaşı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Ocak 2024 zamlı avukat maaşı ne kadar? İşte detaylar...
2024 ZAMLI AVUKAT MAAŞI NE KADAR?
AVUKAT
Mevcut maaş:31.562,00
Yüzde 49.46 zamlı maaş: 47.172,57
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 47.279,88
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 47.453,47
EMEKLİ
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.185,38
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.266,84
Rakamlar tahminidir. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimize yer alacaktır.