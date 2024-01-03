2024 asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'luların maaş zammına çevrilmişti. Memur ve memurların ve emeklilerin Ocak zammı bugün belli oldu. TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.





Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği Ocak zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla belli oldu.

Toplu sözleşme kapsamında yüzde 15 artış ve 2023'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve emeklilerinin Ocak ayı zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerle netleşti.

İŞTE ZAM ORANI



Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre; 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Buna göre; memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.78, Ocak zammı da yüzde 49.25 oldu.





YENİ MAAŞLAR NE OLDU



Halen en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 22 bin 17 lirayken, ortaya çıkan bu oranla 32 bin 860 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı ortaya çıkan oranla 9 bin 877 lira 6 kuruştan 14 bin 741 liraya çıktı.

NE ZAMAN VERİLECEK?



Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak.



EMEKLİLERE FARK YATIRILACAK



Memur emeklilerinin aylıkları ise ayın başında ödeniyor. Ocak artışının belli olmasının ardından oluşan zam farkı sonra hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı ödenecek. Ödeme tarihi ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.





DEVAMI GELECEK



2023'te memurlara ve memur emeklilerine ilişkin önemli düzenlemeler hayata geçirilmişti.

Geçtiğimiz Ocak ayında zam oranı refah payı ile birlikte yüzde 30'a yükseltilen memurların, Temmuz'da da yüzde 17.55'lik zammına 8 bin 77 lira seyyanen artış eklenmişti.





Memur emeklilerinin zam oranlarına da refah payı ilave edilmiş, geçtiğimiz yılın Ocak ayında yüzde 30, Temmuz ayında da yüzde 25 artış yansıtılmıştı. Ayrıca geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesi emekli ikramiyelerini ve emekli aylıklarını yükseltmişti.



Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kapsamında 2024 yılının Ocak zammı yüzde 15 + enflasyon farkı olarak kararlaştırılan memurlar ve memur emeklilerinin geliri Temmuz'da da artacak. Yılın ikinci yarısında maaşlara yüzde 10 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 15'i aşarsa fark yansıtılacak.

MEMUR MAAŞLARI



Şube müdürü (Lisans) 1/4

Mevcut maaş: 32.451,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 48.433,12



Memur (Lisans) 9/1

Mevcut maaş: 22.938,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 34.234,97







Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 44.085,47



Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 39.781,10





Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 32.626,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 48.694,31



Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 29.525,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 44.066,06





Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 54.959,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 82.026,31



Hemşire (Lisans) 5/1

Mevcut maaş: 26.440,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 39.461,70



Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 33.122,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 49.434,59





Teknisyen (Lise) 11/1

Mevcut maaş: 23.538,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 35.130,47



Profesör 1/4

Mevcut maaş: 48.124,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 71.825,07



Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 31.763,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.406,28





Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 27.620,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 41.222,85



Avukat 1/4

Mevcut maaş: 31.562,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.106,29



Not: Eş ve 2 çocuk dahil.









MEMUR EMEKLİLERİ



Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 35.911,25

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 53.597,54



Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 31.783,75

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.437,25





Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93



Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 12.062,50

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.003,28





Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93



Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 20.871,25

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 31.150,34





Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 15.188,75

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.669,21



Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 14.935,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.290,49



Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93





Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93



Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 10.632,50

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.869,01





Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 25.906,25

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 38.665,08



Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 28.350,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 42.312,38



İmam-hatip

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93



Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93