Türkiye’de bu yıl saatler geri alınacak mı 2023? Kış saati uygulaması kalktı mı, neden, ne zaman kalktı? VE BAŞLADI!

''Türkiye'de bu yıl saatleri geri alınacak mı 2023? Kış saati uygulaması kalktı mı, neden, ne zaman kalktı?'' soruları 29 Ekim 2023 sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. Avrupa Ülkelerinde kış saati uygulaması başladı. Gözler Türkiye'ye çevrildi. 28 Ekim Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saat 3.00'da bazı ülkeler kış uygulamasına geçti. Peki Türkiye'de kış saati uygulamasına geçiyor mu?

TÜRKİYE'DE BU YIL SAATLER GERİ ALINACAK MI 2023? 8 Eylül 2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Türkiye'de yaz saati kalıcı hâle getirilmiştir. 2016 yılından beri Türkiye'de kış saati uygulaması kullanılmıyor. Buna göre Kış saati uygulaması 2023 yılında da uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak. Dünya genelinde ise saatler 29 Ekim Pazar günü geri alınacak.