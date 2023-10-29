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Türkiye'de bu yıl saatler geri alınacak mı 2023? Kış saati uygulaması kalktı mı, neden, ne zaman kalktı? VE BAŞLADI!

Dünya genelinde 29 Ekim Pazar günü itibarıyla kış saati uygulamasına geçildi. Avrupa Ülkelerinde kış saati uygulamasının başlamasıyla Türkiye'de bu yıl saatleri geri alınacak mı sorusu gündeme geldi. Ülkemizde 2016 yılından beri yaz saati uygulaması geçerli olduğundan son 6 yıldır, kış mevsimiyle birllikte saatler geri alınmıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 09:35 Güncelleme 29 Ekim 2023, 09:35
Türkiye’de bu yıl saatler geri alınacak mı 2023? Kış saati uygulaması kalktı mı, neden, ne zaman kalktı? VE BAŞLADI!

''Türkiye'de bu yıl saatleri geri alınacak mı 2023? Kış saati uygulaması kalktı mı, neden, ne zaman kalktı?'' soruları 29 Ekim 2023 sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. Avrupa Ülkelerinde kış saati uygulaması başladı. Gözler Türkiye'ye çevrildi. 28 Ekim Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saat 3.00'da bazı ülkeler kış uygulamasına geçti. Peki Türkiye'de kış saati uygulamasına geçiyor mu?

TÜRKİYE'DE BU YIL SAATLER GERİ ALINACAK MI 2023?

8 Eylül 2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Türkiye'de yaz saati kalıcı hâle getirilmiştir. 2016 yılından beri Türkiye'de kış saati uygulaması kullanılmıyor.

Buna göre Kış saati uygulaması 2023 yılında da uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak. Dünya genelinde ise saatler 29 Ekim Pazar günü geri alınacak.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINI KULLANAN ÜLKELER

Dünya genelinde birçok ülke ve bölge yaz saati uygulamalarını kullanmaktadır. Bu ülke ve bölgelerden bazıları şunlar:

🔴AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Amerika'da birçok eyalet ve bölgeler yaz saati uygular ve sonbaharda saatleri geri alır. Bu uygulama federal bir düzenlemeye tabi olmasa da çoğu eyalette yaygındır. Türkiye - ABD arasındaki saat farkı: Türkiye konumu 7 saat GERİ

🔴AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği ülkeleri, yaz saati uygulamalarını koordine eder ve yaz saati uygulamaları sırasında saatleri ileri alırken, sonbaharda geri alır. Ancak bu uygulama AB içinde 2021'den itibaren isteğe bağlı hale getirilmiştir. Türkiye - AB arasındaki saat farkı: Türkiye konumu 2 saat İLERİ

🔴KANADA

Kanada da yaz saati uygulamalarını kullanır ve saatleri geri alır. Kanada'da, farklı eyaletler ve bölgeler farklı zamanlarda bu uygulamayı yapabilir. Türkiye - KANADA arasındaki saat farkı: Türkiye konumu 7 saat İLERİ

🔴AVUSTRALYA

Bazı Avustralya eyaletleri yaz saati uygulamalarını kullanır, ancak tüm eyaletler uygulamaz. Yaz saati uygulamaları genellikle sonbaharda saatleri geri alır. Türkiye - ABD arasındaki saat farkı: Türkiye konumu 8 saat GERİ

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