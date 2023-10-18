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MK-84 bombası nedir, hangi ülkenin? Gazze'de hastaneye atılan MK-84 bombası özellikleri neler? Ağırlık, uzunluk, çap, etki alanları...

Gazze'de bulunan Baptist Hastanesi'nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından MK-84 bombasıyla vurulduğu iddiaları ortaya çıktı. Saldırı sonucu en az 500 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce insan da yaralandı. Bu acı veren olay, MK-84 bombasının etkileri ve özellikleri konusunda birçok soruyu gündeme getirdi. Peki, MK-84 bombası nedir, hangi ülkenin? MK-84 bombası özellikleri neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 10:58 Güncelleme 18 Ekim 2023, 11:01
MK-84 bombası nedir, hangi ülkenin? Gazze’de hastaneye atılan MK-84 bombası özellikleri neler? Ağırlık, uzunluk, çap, etki alanları...

Gazze Şeridi'ndeki son korkunç olaylardan biri olarak hafızalara kazınan Baptist Hastanesi saldırısının ardından MK-84 bombası, dünya genelinde büyük bir dikkatle ele alınıyor. İsrail savaş uçaklarının, Al Ahli Arab Hastanesi olarak da bilinen Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısının videolardaki patlama ve bombanın gidiş hızı ile ilgili şüpheler, uzmanları MK-84 bombasının kullanılmış olabileceği konusunda düşüncelere sürükledi. İşte MK-84 bombası ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...

MK-84 BOMBASI NEDİR, KAÇ KİLO, ETKİ ALANI NE KADAR?

Mark 84 (MK-84), ABD yapımı bir bombadır. Mark 80 serisinin en büyüğüdür. Büyük binalar, fabrikalar, güç merkezler, köprüler, yer altı sığınakları ve uçak hangarları MK-84 serisi bombaların temel hedefleridir. F-16' ların mühimmatları arasındaki en iri cephanelerdendir. MK-84 bombası 15.2 m genişliğinde ve 11 m derinliğinde bir krater oluşturabilir. 380 mm metali delebilen bu bombanın tahrip çapı da 336 metredir.

MK-84
İşlev: Havadan-Karaya Serbest Düşümlü Patlayıcı ve Parça Tesirli
Ağırlık: 925 kg
Uzunluk: 3.3 m
Patlayıcı Başlık 429 kg H-6 patlayıcı
Çap: 457 mm
Hizmete Girşi: 1950

Troy Teknoloji Savunma Müdürü Sait Ersoy Bereketlioğlu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasına ilişkin, "Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretler, patlamanın sesi ve şiddeti, bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre (910 kilogram) Mark 84 (MK-84) bombasına ait olabileceğine işaret ediyor." dedi.

Harp başlıkları, mini-mikro roketler ve askeri sınıf yüksek infilaklı patlayıcı kimyasalların üretim teknikleri konularında çalışmalar yapan Troy Teknoloji Savunmanın Müdürü Bereketlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretler, patlamanın sesi ve şiddetinin, bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre MK-84 bombasına ait olabileceğine işaret ettiğini savunan Bereketlioğlu, bu donanımla birlikte de söz konusu bombanın hassas güdümlü mühimmata dönüştüğünü belirtti.

Söz konusu bombada yaklaşık 430 kilogram patlayıcı madde bulunduğuna dikkati çeken Bereketlioğlu, mühimmatın hedefine uygun açıyla ulaşması halinde son derece yıkıcı olabileceğini söyledi.

Bu mühimmatın etkinliğini artırmak için farklı patlayıcı türleriyle de doldurulabildiğine değinen Bereketlioğlu, içinde HMX bulunan, nüfuz edici etki kazandırılan bir MK-84 bombasının bir binayı rahatlıkla yıkabileceğini kaydetti.

Sait Ersoy Bereketlioğlu, "Bir diğer olasılık da yine MK-84 kullanılan bir BLU-109 sığınak delici bomba olabileceği yönünde. Her iki bomba da İsrail ordusunun envanterinde yer almakta." dedi.


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