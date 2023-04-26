Yasak Elma'da 3 oyuncunun üstünü çat diye çizildi! Final öncesi kadrodan çıkan çıkana...

Yasak Elma dizisi izleyicilerin sevdiği karakterleri ve senaryosuyla uzun yıllardır ekranlardaki yerini koruyor. Ancak yapımcıların son dönemde aldığı kararlar izleyicileri üzdü. Bildirilen son gelişmelere göre üç oyuncu diziden ayrılıyor. Öte yandan Yasak Elma'nın bu sezon ekranlara veda ediyor olması moral bozan başka bir gelişme oldu. İzleyiciler şimdi dizide büyük final öncesi neler yaşanacağını merak ediyor.