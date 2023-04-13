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    • 13.04.2023 12:15
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    • 13.04.2023 13:31
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    Julia Ituma kimdir, neden öldü? Igor Gorgonzola Novara voleybolcusu Julia Ituma intihar mı etti, kaç yaşında, nereli?

    Genç voleybolcu Julia Ituma'nın ölüm haberi spor camiasını şoke etti. Eczacıbaşı dün akşam oynanan Ituma'nın kadrosunda yer aldığı Igor Gorgonzola Novara'yı konuk etmişti. Ituma, dün akşam oynanan Eczacıbaşı maçı sonrası kaldığı otelin camından düşerek yaşamını yitirdi. Peki, Julia Ituma kimdir, neden öldü? Igor Gorgonzola Novara oyuncusu Julia Ituma intihar mı etti, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayı!

    Julia Ituma kimdir, neden öldü?

    Igor Gorgonzola Novara takımının genç voleybolcusundan acı haber geldi. Julia Ituma'nın dün akşam hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Julia Ituma kimdir, neden öldü? Igor Gorgonzola Novara oyuncusu Julia Ituma intihar mı etti, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

    JULİA ITUMA KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

    Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma, dün akşam oynanan Eczacıbaşı maçı sonrası kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybetti.

    İtalyan basınına göre şok olayda intihar şüphesi bulunuyor.

    JULIA ITUMA, OTEL CAMINDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

    MİLLİ Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde ölü bulundu. Julia Ituma'nın otelin 6'ncı kattaki odasından düştüğü belirtilirken polisin incelemesi sürüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre şok olayda intihar şüphesi bulunuyor.

        OTELİN ÖNÜNDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

        Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı. Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        22.30-23.50 SAATLERİ ARASINDA GÖRÜLDÜ

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi. Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti. Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi.

        JULIA ITUMA KİMDİR?

        Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak Milano'da doğan, 1.92 boyunda ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Ituma, U19 Avrupa Şampiyonluğu da kazanmıştı.

        19 yaşındaki Ituma geçtiğimiz Eylül ayında U19 Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu da seçilmişti.
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        Emlak Konut
        Haberler Haberler Julia Ituma kimdir, neden öldü? Igor Gorgonzola Novara voleybolcusu Julia Ituma intihar mı etti, kaç yaşında, nereli?
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