Julia Ituma kimdir, neden öldü? Igor Gorgonzola Novara voleybolcusu Julia Ituma intihar mı etti, kaç yaşında, nereli?

Igor Gorgonzola Novara takımının genç voleybolcusundan acı haber geldi. Julia Ituma'nın dün akşam hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Julia Ituma kimdir, neden öldü? Igor Gorgonzola Novara oyuncusu Julia Ituma intihar mı etti, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
JULİA ITUMA KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?
Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma, dün akşam oynanan Eczacıbaşı maçı sonrası kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybetti.
İtalyan basınına göre şok olayda intihar şüphesi bulunuyor.
JULIA ITUMA, OTEL CAMINDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
MİLLİ Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde ölü bulundu. Julia Ituma'nın otelin 6'ncı kattaki odasından düştüğü belirtilirken polisin incelemesi sürüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre şok olayda intihar şüphesi bulunuyor.