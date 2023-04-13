Julia Ituma kimdir, neden öldü? Igor Gorgonzola Novara voleybolcusu Julia Ituma intihar mı etti, kaç yaşında, nereli?

22.30-23.50 SAATLERİ ARASINDA GÖRÜLDÜ

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi. Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti. Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi.

JULIA ITUMA KİMDİR?

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak Milano'da doğan, 1.92 boyunda ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Ituma, U19 Avrupa Şampiyonluğu da kazanmıştı.

19 yaşındaki Ituma geçtiğimiz Eylül ayında U19 Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu da seçilmişti.