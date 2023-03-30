Emine Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'ndaki Sıfır Atık Özel oturumunda çağrı: Bir dakikamız bile yok

Emine Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"ORTAK EVİMİZ DÜNYA" MESAJI
Kıymetli delegeler, sizleri Türk halkının dostluk ve kardeşlik duygularıyla selamlıyorum. Bugün burada, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' vesilesiyle, bir aradayız. Birleşmiş Milletler çatısı altında, insanlığın geleceği adına, güzel bir niyetle buluşmuş olmaktan, son derece mutluyum. Bu birlikteliğin, tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.
Türkiye'de başlattığımız sıfır atık projesini, küresel bir harekete dönüştürme yolunda bu tarih, inanıyorum ki, 'ortak evimiz dünya' için, çok önemli bir adım olacaktır. Başta Sayın Genel Sekreter olmak üzere, eş-sunucu 105 ülkenin temsilcisine, işbirliklerinden dolayı, yürekten teşekkür ediyorum.
DEPREM KONUSUNDAKİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ
Sözlerime başlarken, 6 Şubat sabahı ülkemizde meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan depremlerde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, rahmetle anıyorum. 11 ilimizi ve yaklaşık 15 milyon insanımızı etkileyen deprem sürecinde, dünyanın dört bir köşesinden gelen dost yardımlar, milletimiz için, önemli bir teselli kaynağı olmuştur. Arama-kurtarma ekipleri göndererek, insani yardım imkanlarını seferber eden, dua ve iyi dileklerini paylaşarak, Türkiye'nin yanında olan tüm dost ülkelere, şahsım ve Türk halkı adına, teşekkür ediyorum.
"İNSAN KENDİSİNE BAHŞEDİLEN KAYNAKLARI HOYRATÇA TÜKETMEYE BAŞLADI"
Sayın Genel Sekreter, kıymetli delegeler. Bütün inançların ve yaşam felsefelerinin temelinde, esas olan bir unsur var; o da, yeryüzünün bir denge ve ölçü içinde, derin bağlarla birbirine bağlı olmasıdır. Afrika çöllerindeki kumlar, amazon ormanlarındaki hayatın kaynağıdır. Gökyüzünde göç eden kırlangıçlar ile su altındaki mercan resifleri arasında, görünmeyen bağlar vardır. İşte bizler de, bu muhteşem mozaiğin bir parçasıyız. Milyonlarca canlı türüne ev sahipliği yapan yeryüzüne karşı, bizden beklenen ise, onun işleyişine saygı duymamızdır. Ancak ne yazık ki, son iki yüzyıldır bu anlayışı kaybettik.
Yeryüzünün dengesini korumakla mükellef insan, kendisini tabiatın karşısında konumlandırdı. Ve bahşedilen kaynakları, hoyratça, tüketmeye başladı.
Sanayileşme, insanoğlunu, ihtiyacından kat-be-kat fazla tükettiği, tükettiklerini de, düşüncesizce yeryüzüne terk ettiği, bereketten yoksun bir, bolluk sarmalına hapsetti.
Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, adeta, 'görmediğimiz çöp zararsızdır' düşüncesiyle, atıklar en az gelişmiş ülkelere gönderiliyor. Bu atık yığınları, sadece tabiatı kirletmekle kalmıyor, yeni sürüm bir, sömürgecilik üretiyor.
"BU GİDİŞATA DUR DEMEK İÇİN KAYBEDECEK BİR DAKİKAMIZ BİLE YOK"
İklim değişikliği kaynaklı kuraklık sebebiyle, dünyanın farklı yerlerinde hala, binlerce çocuk ölüyorsa, bu gidişata dur demek için, kaybedecek bir dakikamız bile, yok demektir. Milyonlarca insanın içme suyuna erişemediği bir dünyada, tek bir sigaranın üretimi için, 3.7 litre su kullanılması, sorumlu her dünya vatandaşını, derinden yaralıyor.
Dünya genelinde, sokak ve sahillerde en yaygın toksik atık olan, sigara izmaritlerinin yok olması için ise, tam 10 yıl gerekiyor. Şimdilerde daha popüler olan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri ise, geri dönüşmeyen, tehlikeli atıklar olarak doğayı ve insanlığı tehdit ediyor.
Bu korkutucu tablonun mimarı, ne yazık ki, insanoğlunun ta kendisi. Ancak biliyoruz ki, bu yıkıma son vermek ve ortak evimiz dünyayı kurtarmak da, yine bizim elimizde. İnsanlık olarak, ya hep birlikte kazanacağımız, ya da hep birlikte kaybedeceğimiz bu denklemde, topyekun ve hemen bugün, harekete geçmek mecburiyetindeyiz.