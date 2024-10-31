Osmaniye’de deprem konutları sahiplerini buldu! Bakan Kurum: Alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden inşa ve ihyası için çalışmalarını sürdürürken, deprem bölgesindeki köylerde ve şehirlerde 1900'den fazla şantiyede, 160 binden fazla personel, afet konutlarının inşası için çalışıyor. Deprem bölgesindeki 11 ilde 26 Ekim itibarıyla teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükselirken, 2024 yılı sonunda teslim edilen konut ve iş yeri sayısını 201 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.



Depremde etkilenen ve ağır yıkımların yaşandığı Osmaniye'de bugüne kadar 5 bin 410 konut ve iş yerinin inşası tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Bu sayının yıl sonunda 5 bin 632'ye yükselmesi öngörülürken, Osmaniye'de 2025 yılı sonunda toplam da 11 bin 850 konut ve iş yeri teslim edilecek.

