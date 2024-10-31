Başkan Erdoğan’dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR Senegal ile 4 anlaşma imzaladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı. İlk aşamada hedefimiz 1 milyar dolar." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Ülkemize bu ilk resmi ziyareti dolayısıyla kendisine ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Mart ayındaki seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Senegal Batı Afrika'da en sıkı münasebetimiz olan ülkelerin başında geliyor. İlişkilerimizi stratejik ortaklığa çıkaran protokolü imzaladık.

TİCARET HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR

4 anlaşmaya imza attık. Ticaret 500 milyon dolara yaklaştı. İlk hedefimiz 1 milyar dolar. Türk şirketlerinin yatırımlarının değeri 3 milyar doları buldu.

İstanbul'da yarın Türkiye Senegal iş forumu düzenlenecek. Bu toplantılarla ekonomik münasebetlerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak. Senegal 2050 programı da gündeme geldi. Tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade ettim.

Güvenlik savunma sanayi ve FETÖ konusunda terörle mücadelede atılacak adımları değerlendirdik. Destekleri için teşekkür ediyorum.

TÜM DÜNYA İSRAİL'E BASKI YAPMALI

Sahel bölgesi ve Filistin'deki gelişmeleri de gündeme aldık. İsrail'in soykırımı karşısında Senegal ile Türkiye'nin atabileceği adımları konuştuk. Senegal'in Filistin meselesinde iki devletli çözümü ele alan tutumunu kıymetli buluyorum. Filistin ve Lübnan halkının yanında olmayı insani vazifemiz olarak görüyoruz. Zulmün ne olduğunu iyi bilen kardeşlerimizin İsrail'in soykırım politikasına karşı duruşunu takdirle karşılıyoruz. Vicdan sahibi ülkeleri daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz.

ORTA DOĞU'DA ATEŞKES OLUR MU?

Başkan Erdoğan Orta Doğu'da ateşkes iddialarına ilişkin sorulan soruya, "Sayın Mikati bir tespit ortaya koydu. Özellikle Hasan Nasrallah'ın yerine bu görevi devralan lider biz aynı istikamette biz gideceğiz dedi. Dolayısıyla bölge çok ciddi bir ateş çemberine doğru gidiyor. Bundan sonraki süreç bölgede çok daha sıkıntılı olacak." yanıtını verdi.