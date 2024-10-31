Başkan Erdoğan’dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Fay, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.
HEDEF 1 MİLYAR DOLAR
Senegal ile 4 anlaşma imzaladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı. İlk aşamada hedefimiz 1 milyar dolar." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Ekran görüntüsü)
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Ülkemize bu ilk resmi ziyareti dolayısıyla kendisine ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Mart ayındaki seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Senegal Batı Afrika'da en sıkı münasebetimiz olan ülkelerin başında geliyor. İlişkilerimizi stratejik ortaklığa çıkaran protokolü imzaladık.
TİCARET HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR
4 anlaşmaya imza attık. Ticaret 500 milyon dolara yaklaştı. İlk hedefimiz 1 milyar dolar. Türk şirketlerinin yatırımlarının değeri 3 milyar doları buldu.
İstanbul'da yarın Türkiye Senegal iş forumu düzenlenecek. Bu toplantılarla ekonomik münasebetlerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak. Senegal 2050 programı da gündeme geldi. Tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade ettim.
Güvenlik savunma sanayi ve FETÖ konusunda terörle mücadelede atılacak adımları değerlendirdik. Destekleri için teşekkür ediyorum.
TÜM DÜNYA İSRAİL'E BASKI YAPMALI
Sahel bölgesi ve Filistin'deki gelişmeleri de gündeme aldık. İsrail'in soykırımı karşısında Senegal ile Türkiye'nin atabileceği adımları konuştuk. Senegal'in Filistin meselesinde iki devletli çözümü ele alan tutumunu kıymetli buluyorum. Filistin ve Lübnan halkının yanında olmayı insani vazifemiz olarak görüyoruz. Zulmün ne olduğunu iyi bilen kardeşlerimizin İsrail'in soykırım politikasına karşı duruşunu takdirle karşılıyoruz. Vicdan sahibi ülkeleri daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz.
ORTA DOĞU'DA ATEŞKES OLUR MU?
Başkan Erdoğan Orta Doğu'da ateşkes iddialarına ilişkin sorulan soruya, "Sayın Mikati bir tespit ortaya koydu. Özellikle Hasan Nasrallah'ın yerine bu görevi devralan lider biz aynı istikamette biz gideceğiz dedi. Dolayısıyla bölge çok ciddi bir ateş çemberine doğru gidiyor. Bundan sonraki süreç bölgede çok daha sıkıntılı olacak." yanıtını verdi.
Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay (Ekran görüntüsü)
Senegal Cumhurbaşkanı Fay ise konuşmasından satır başları:
sayın cumhurbaşkanı öncelikle bize gösterdiğiniz sıcak, misafirperver ağırlama için teşekkür ediyorum. Sizlerle samimi ilişkilerimizi güçlendirme fırsatını verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Savunma alanında, tarım faaliyetlerinde, sağlık, turizm ve ticari sektörde ilişkilerimizin zengin yelpazede olduğunu ifade edebilirim. Son derece başarılı Türk firmalarının inşaatları vesilesi ile başarıya ulaştık. Ortaklığımızı başka sektörlere de genişletme arzusundayız. Özel sektör temsilcilerini malzeme, hizmet tedariki dışında ortak girişimlerin güçlendirilmesinde onları destekliyorum. 2050 ulusal dönüşümümüzü ele aldık.
İkili ilişkiler dışında uluslararası konulardan da bahsettik. Özellikle Filistin halkının yaşadığı trajedilerdir. BM Genel Sekreteri'nin barış, güvenlik sağlama görevini destekliyoruz. Sahel bölgesinde daha fazla görev sağlanmalı. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli.
Fay'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ı resmi törenle karşıladı. (AA)
ERDOĞAN ANA GİRİŞTE KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Fay'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Fay'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.