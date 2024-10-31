CANLI | İsrail’den acil tahliye emri! ABD medyası duyurdu: İran seçimden önce vuracak

İsrail, Suriye'nin batısındaki El-Kuseyr kasabasındaki yerleşim alanı ve sanayi bölgesine hava saldırısı düzenledi. Diğer yandan Lübnan'da gerçekleştirdiği yoğun bombardımana devam ederek yeni bir tahliye emri yayımladı.
Orta Doğu'da gerilim had safhaya ulaşmış durumdayken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati önümüzdeki saatlerde ateşkes olabileceğine dair bir açıklama yaptı. CNN'e konuşan bir kaynak ise Mikati'nin açıklamalarıyla tezat oluşturacak şekilde İran'ın İsrail'e misilleme yapacağını söyledi.
ABD'li yayın kuruluşu CNN'in ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynağa dayandırdığı habere göre, İran, 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinden önce, İsrail'in topraklarına düzenlediği saldırıya misilleme yapacak. İran'daki müzakereler hakkında bilgi sahibi olan kaynak, "İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin saldırganlığına cevabı 'kesin ve acı verici' olacak." dedi.
İsrail İran'ın kendilerine düzenleyebileceği misilleme için alarma geçmiş durumda. Üst düzey yöneticiler günlerdir Tahran'dan gelecek olası bir saldırıya sert cevap verileceğini vurguluyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise İran'ın, İsrail'e karşılık vermemesi gerektiğini, karşılık vermesi durumunda İsrail'i savunacaklarını söyledi.
İsrail, Suriye'nin batısındaki hums ilene bağlı Lübnan sınırına yakın El-Kuseyr kasabasını vurdu. Suriye resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısında binaların hedef alındığı, yerleşim bölgesi ve sanayi bölgesinde maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Saldırı nedeniyle yaralılar olduğu kaydedildi.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere ve Suriye ordusuna ait mevzilere hava saldırısı düzenliyor.
Financial Times (FT) de yer alan habere göre; ABD’li yetkililer ateşkes şartlarının yer aldığı belgenin gerçek olduğunu doğruladı ancak sızdırılan taslak üzerinde yeni düzenlemeler yapıldığı konusunda da uyarıda bulundu. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Sean Savett, “Ortada dolaşan çok sayıda rapor ve taslak var. Bunlar müzakerelerin mevcut durumunu yansıtmıyor” dedi.
İsrail, Lübnan'da yoğun saldırılarını sürdürüyor. Ülkede gerçekleştirdiği yoğun bombardımana devam eden İsrail güçleri, güney için yeni bir tahliye emri yayımladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki El Haouch, El Bazouriye, El Raşidiye Kampı, El Borgholiyeh, Bestiyyat, Houmayri, Irzay, El Matariyyah, El Kharayeb ve Ansar kasabalarının "derhal" boşaltılması emri verildi.
IDF Sözcüsü Avichay Adraee, ordunun yakında bu bölgelere karşı "güçlü bir şekilde harekete geçeceğini" belirtti. Adraee, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınız için tehlikeli olabilir" ifadelerini kullandı.
İsrail polisi ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, İsrailli Rafael Guliyev ve Lala Guliyev çiftinin, ülkede güvenlik ve ulusal altyapı bölgelerine ilişkin istihbarat topladığı öne sürüldü.
Açıklamada, Rafael'in, Mossad da dahil İsrail'deki güvenlik birimlerine ilişkin bilgi topladığı, İran'ın saldırı yapmayı planladığı Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünde (INSS) çalışan bir akademisyeni takip ettiği belirtildi.
Ayrıca açıklamada, İran'da irtibatta olduğu kişilerin Rafael Guliyev'den bir suikastçı bulmasını istediği öne sürüldü.
İsrail savcılığından 21 Ekim'de yapılan açıklamada, İsrail'de "İran için casusluk yaptıkları" iddia edilen 7 kişinin tutuklandığı bildirilmişti.
İsrail basını, ateşkes anlaşmasının taslağı olduğu öne sürülen bir belge paylaştı. ABD'nin İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes önerisi 60 günlük bir uygulama süresiyle başlıyor ve bu süre zarfında Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanması öngörülüyor.
Taslakta, "İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan'ı terk edecek" ve "Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silahlara el koyacak" ifadeleri yer alıyor. BM barış gücünün de bu pozisyon değişikliğini kolaylaştıracağı belirtildi. Nihai olarak İsrail sınırı boyunca 10 bin Lübnan askerinin konuşlanması bekleniyor.
Taslakta, 60 günün sonunda İsrail ve Lübnan, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ve sınır anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulması için ABD aracılığıyla dolaylı müzakereler yürüteceği belirtiliyor. Taslakta, ABD başkanlığında İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, UNIFIL ve bölge ülkelerinin yer alacağı yeni bir Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması (IMEM) oluşturulacağı yer alıyor.
"İsrail'in sınır ihlallerine karşı harekete geçmesinin garanti altına alınacağı ve Lübnan topraklarından gelen tehditlere karşılık verebileceği" belirtilen taslakta, eğer Lübnan ya da IMEM silah sevkiyatı ya da üretimine müdahale etmezse İsrail'in ABD'ye danıştıktan sonra söz konusu hedefleri vurmasına izin verileceği yer alıyor.
Taslakta, İsrail'in Lübnan üzerinde istihbarat uçuşları yapmaya devam edebileceği ancak bu uçuşların çıplak gözle görülemeyeceği ya da ses duvarını aşmayacağı belirtildi.
İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına, İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi'nin misillemeleri sürüyor.
İslami Direniş tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail'e ait 2 stratejik hedefe saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
Ayrıca İsrail'in güneyi ve kuzeyinde bulunan 3 stratejik hedefe saldırı düzenlendiği aktarıldı. Saldırılarının "işgale (İsrail'e) karşı direnişi sürdürmek, Filistin ve Lübnan halkına destek olmak, işgalci rejimin çocuklar, kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere sivillere yönelik katliamlarına karşılık vermek amacıyla" yapıldığı vurgulandı.
İsrail hedeflerine yönelik saldırılarının artarak devam edeceği vurgulandı.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, dün ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ile telefon görüşmesinin ardından El Cedid televizyonuna konuştu.
ABD seçimlerinin yapılacağı tarihi işaret eden Mikati, "Hochstein, benimle yaptığı telefon görüşmesinde, ay sonundan ve 5 Kasım'dan önce bir anlaşmaya varabileceğimizi söyledi. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve önümüzdeki saatlerde veya günlerde ateşkes sağlanacağı konusunda iyimserim" dedi.
İsrail'İn dün tahliye uyarısı yaptığı Lübnan'ın tarihi kenti Baalbek ve çevresindeki köylere yönelik saldırılarının bilançosu belli oldu.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Baalbek'teki saldırılarda 8'i kadın olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Lübnan'da "açıkça savaş suçu içeren" 3 saldırısını, görgü tanıklarıyla görüşerek ve saldırılara ilişkin fotoğraf, video ve uydu görüntülerini analiz ederek, belgelediğini duyurdu.
HRW'den yapılan açıklamada, İsrail'in 3 Ekim'de Beyrut'un merkezindeki Başura Mahallesi'nde bulunan bir sivil savunma merkezine, 4 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki Marcayun Hastanesinin girişi yakınlarında İslami Sağlık Komitesine ait bir ambulansa ve yine Lübnan'ın güneyindeki Bint Cübeyl kasabasında bulunan Şehit Salah Gandur Hastanesine yönelik saldırılarının incelendiği belirtildi.
HRW'nin 7 Ekim'de İsrail ordusuna bulgularını özetleyen ve sorular yönelten bir mektup gönderdiği, ancak cevap alamadığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'da sağlık personeli, nakil araçları ve tesislerini hukuka aykırı bir şekilde vurarak 14 sağlık görevlisinin ölümüne neden olduğu açıkça savaş suçu içeren 3 saldırısının belgelendiği kaydedildi.
Açıklamada, "İsrail hükümeti Hizbullah'ı, savaşçıları taşımak için ambulansları, silah ve teçhizatı saklamak için de hastaneleri kullanmakla suçluyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü bu 3 tesisin saldırılar sırasında askeri amaçlarla kullanıldığını gösteren ve bu tesislerin uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunan statülerinden mahrum bırakılmalarını haklı çıkaracak herhangi bir kanıt bulamadı." ifadelerine yer verildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın göreve seçilmesinden bu yana yaptığı ilk konuşma nedeniyle tebrik etti. Arakçi mesajında, "Lübnan ve Müslüman dünyasındaki parlak bilimsel ve mücadele sicilinizle, büyük şehit ve kahraman Seyyid Hasan Nasrallah'ın halefi olarak, konsey tarafından Lübnan İslam direniş hareketi Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri olarak seçilmenizden dolayı sizi içtenlikle kutluyorum, Allah ona rahmet etsin.
Şüphesiz bu değerli seçim, Hizbullah'ın terörist İsrail rejimine karşı mücadelesi sırasında sizin hareketin genel sekreteri olarak görev yaptığınız süre boyunca daha güçlü ve daha verimli bir şekilde gelişmeye devam edecek. Lübnanlı gençlerin cesareti sayesinde, yakında direniş cephesinin kötülük ve terör eksenine karşı verdiği savaşta nihai zaferine tanık olacağımıza ve dostlar ile düşmanların direnişin hayatta olduğunu ve hayatta kalacağını kabul edeceğine, direniş liderlerinin saf kanının mevcut ve gelecek nesillerin gençlerine ilham vermeye ve rehberlik etmeye devam edeceğine dair kesin bir inancım var" dedi.
Haberde, saldırı sonucu Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail'in, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlileri hedef aldığı saldırıda bir gencin ağır yaralandığı bildirildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülen" kişinin cenazesinin Tulkerim Devlet Hastanesi'ne ulaştığı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Bu arada bazı aktivistler, sosyal medya paylaşımlarında İsrail kuvvetlerinin "Filistinlilere ait olduğu izlenimini verdikleri" sivil araçla Tulkerim Mülteci Kampı'na sızdıklarını ve Filistinli gence ateş açtıklarını bildirdi.
Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İsrail'in Filistin topraklarına, Lübnan'a, Suriye'ye ve İran'a yönelik saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Umman Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tebbun'un ziyareti sonrası iki ülke tarafından ortak açıklama yapıldı.
İsrail'in Filistin topraklarına, Lübnan'a, Suriye'ye ve İran'a yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan iki lider, Filistinlilerin işgale son verme ve iki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurma hakkına sahip olduğuna dikkati çekti.
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 3 günlük ziyaret kapsamında 28 Ekim'de Mısır'dan Umman'a gelmişti.
Arap Birliği, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararına yanıt vermek amacıyla bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu.
Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Ürdün'ün talebiyle "İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamasına tepkiyi tartışmak üzere" bugün Yemen'in başkanlığında Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezi'nde daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplantı yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında bulunma hakkı olmadığını vurgulayarak, Tel Aviv yönetiminin, "Büyük İsrail" hedefini ilerlettiğini, yerli Filistin nüfusunu "yok etmekle tehdit ettiğini" belirtti.
Albanese, "Sömürgeciliğin bir parçası, sömürgeci temizlik dediğim şey, İsrail'in Büyük İsrail'i gerçekleştirme çabasında, işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin kimliğinin varlığının bir kolektif olarak fiziksel veya ruhsal anlamını azaltmaya çalışmasıdır." dedi.
Raporunda BM'ye üye devletlere İsrail'in, "ırk ayrımcılığına dayalı devlet" olarak tanınması gerektiği tavsiyesinde bulunan Albanese, BM'ye sunduğu taslak kararın 7. paragrafının (b) bölümünde yapılması gerekenlerle ilgili şu ifadelere yer verdi:
"İsrail'i resmen bir ırkçı devlet ve uluslararası hukukun ısrarlı bir ihlalcisi olarak tanımak, Filistin'deki durumu kapsamlı bir şekilde ele almak için Irkçılığa Karşı Özel Komite'yi yeniden etkinleştirmek ve İsrail'i BM Şartı'nın 6. Maddesi uyarınca üyeliğinin askıya alınması olasılığı konusunda uyarmak."
Albanese, İsrail'in, işgal altındaki Filistinlileri "nefret edilen bir yük" olarak gördüğünü aktardığı bölümde ise İsrail'in, milyonlarca Filistinliyi nesiller boyunca "aşağılamalara, toplu katliamlara, toplu hapsetmelere, zorla yerinden edilmeye, ırk ayrımcılığına ve ırkçılığa" maruz bıraktığını ifade etti.
Fas'ta muhalefetteki Tevhit ve Islah Hareketi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Fas meclisinde dün yaptığı konuşmada Hamas'ı "terörist" ve "barbar" şeklinde nitelendirmesine karşı yazılı açıklamada bulundu.
Macron'un açıklamalarının "son derece tehlikeli" ve Faslılar için provokatif olduğu belirtilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Filistin direnişine saldırarak barbarlıkla suçladığı" kaydedildi.
Açıklamada, "Tarihin gerçeklerinin bariz bir şekilde çarpıtıldığı açıklama, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından kınanan Siyonist işgalin suçlarının örtbas edilmesi ve meşrulaştırılmasıdır." ifadelerine yer verildi.
"İsrail'in suçlarını meşrulaştıran bu açıklama, Faslılar için vicdani açıdan son derece tehlikeli ve kışkırtıcıdır." ifadeleriyle Macron'a tepki gösterildi.
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile İsrail'in saldırılarını durdurmaya yönelik mutabakata varıldığını, mutabakatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayısı karar metninde değişiklik içermediğini belirtti.
Berri, Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesine yaptığı açıklamada, "1701 sayılı uluslararası kararın uygulanmasına hazırlık olarak Lübnan'ın güneyinde ülke ordusunun konuşlandırılması ve ateşkesle ilgili Hochstein ile varılan genel hatları herkese hatırlatmak istediğini" söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein ile İsrail'in saldırılarını durdurmaya yönelik mutabakata varıldığını kaydeden Lübnan Meclis Başkanı, "1701 sayılı kararın metnini değiştirmeye niyetimiz yok, yazılanlar yazılmıştır, tek bir harfini dahi değiştirmeye niyetimiz yoktur." ifadesini kullandı.
Ateşkes, ordunun konuşlandırılması ve 1701 sayılı kararın uygulanmasına ilişkin tüm hususların yerine getirildiğini aktaran Berri, bu konular hakkında Hockstein'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile anlaşmaya varmasını beklediklerini belirtti.
Lübnan'ın "Hockstein Netanyahu ile bir anlaşmaya varır varmaz, söz konusu anlaşmaya uymaya hazır olduğunu" vurgulayan Berri, "Top artık Netanyahu'nun kalesinde." dedi.
İsrail resmi devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'un Lübnan'da ateşkes sağlanması çabaları kapsamında Perşembe günü İsrail'e gelmelerinin planlandığı belirtilmişti.
KAN'ın haberinde, "Hochstein'in ziyaretinin Lübnan'la çözüm müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini gösterdiği" ifade edildi.