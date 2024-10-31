CHP/DEM’li Ahmet Özer’in terörden tutuklanması sonrası flaş karar! Esenyurt Belediyesi’nin tüm mali hareketleri incelemeye alındı

Başsavcılık, Ahmet Özer 'in görevi devraldığı günden bu yana Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleler başta olmak üzere mal, hizmet alımları, alınan ve yapılan ödemeler gibi iş ve işlemleri mercek altına aldı.

Terör tutuklusu Ahmet Özer'in evinde ve ofisinde arama yapıldı (İHA)





KANDİL BAĞI DA TESPİT EDİLECEK



Mali polisin destek verdiği öğrenilen inceleme ile Esenyurt Belediyesi eli ile terör örgütlerine ve terörle iltisaklı kişilere dolaylı ya da doğrudan iş ve işlem yaptırılıp yaptırılmadığı tespit edilecek.