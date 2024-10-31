CHP/DEM’li Ahmet Özer’in terörden tutuklanması sonrası flaş karar! Esenyurt Belediyesi’nin tüm mali hareketleri incelemeye alındı

695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Özer'in ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı.
Başsavcılık, Ahmet Özer'in görevi devraldığı günden bu yana Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleler başta olmak üzere mal, hizmet alımları, alınan ve yapılan ödemeler gibi iş ve işlemleri mercek altına aldı.
KANDİL BAĞI DA TESPİT EDİLECEK
Mali polisin destek verdiği öğrenilen inceleme ile Esenyurt Belediyesi eli ile terör örgütlerine ve terörle iltisaklı kişilere dolaylı ya da doğrudan iş ve işlem yaptırılıp yaptırılmadığı tespit edilecek.