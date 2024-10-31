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CHP/DEM'li Ahmet Özer'in terörden tutuklanması sonrası flaş karar! Esenyurt Belediyesi'nin tüm mali hareketleri incelemeye alındı

CHP'nin DEM komiseri Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Özer'in yerine kayyum atanırken yürütülen soruşturma da derinleştirildi. Esenyurt Belediyesi'nin ihaleler başta olmak üzere mal, hizmet alımları, alınan ve yapılan ödemeler gibi iş ve işlemleri mercek altına aldı. Böylelikle Esenyurt - Kandil hattındaki mali bağın da deşifre edilmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 16:27 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 16:50
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in terörden tutuklanması sonrası flaş karar! Esenyurt Belediyesi’nin tüm mali hareketleri incelemeye alındı

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CHP ve DEM Parti'nin yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' maskesiyle yaptığı ittifakın sonucu olarak Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçilen Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Özer'in ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı.
Terör tutuklusu Ahmet Özer'in evinde ve ofisinde arama yapıldı (DHA)Terör tutuklusu Ahmet Özer'in evinde ve ofisinde arama yapıldı (DHA)


ESENYURT BELEDİYESİ'NİN TÜM HESAPLARI İNCELEMEYE ALINDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derinleştirildi. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi'nin tüm hesapları incelemeye alındı.

Başsavcılık, Ahmet Özer'in görevi devraldığı günden bu yana Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleler başta olmak üzere mal, hizmet alımları, alınan ve yapılan ödemeler gibi iş ve işlemleri mercek altına aldı.

Terör tutuklusu Ahmet Özer'in evinde ve ofisinde arama yapıldı (İHA)Terör tutuklusu Ahmet Özer'in evinde ve ofisinde arama yapıldı (İHA)


KANDİL BAĞI DA TESPİT EDİLECEK

Mali polisin destek verdiği öğrenilen inceleme ile Esenyurt Belediyesi eli ile terör örgütlerine ve terörle iltisaklı kişilere dolaylı ya da doğrudan iş ve işlem yaptırılıp yaptırılmadığı tespit edilecek.

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