CHP’de Esenyurt krizi! Mansur Yavaş Saraçhane tadındaki tiyatroyu gördü İstanbul’a gitmiyor | Ekremciler hedefe koydu

ʺSaraçhane Bülbülüʺ Şaban Sevinç ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)



YAVAŞ'A 'AHMET ÖZER' BASKISI: SARAÇHANE BÜLBÜLÜ ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ



Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler ise Yavaş'a Ahmet Özer baskısı kurdu.



"Saraçhane Bülbülü" olarak bilinen Şaban Sevinç, "İmamoğlu Çağlayan Adliyesine gidiyor Mansur Yavaş ise dosya içeriğini görmeden açıklama yapmam diyor. Özgür Özel'in açıklaması ve tüm CHP'lilerin Ahmet Özer'i sahiplenmesi yetmiyor demek ki Mansur beye…" diyerek Yavaş'ı hedef tahtasına koydu.



Sevinç daha sonrasında kendisinden beklendiği üzere bahse konu paylaşımını sildi.

Ekremci Halk TV Mansur Yavaş'ı hedefe koydu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



HALK TV'DE HEDEFTEKİ İSİM MANSUR YAVAŞ: KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL



Ekremci Halk TV'deki Ahmet Özer'i aklama yayında ise İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili sorumluluk almayacağı ve dosyayı görmeden açıklamada bulunmayacağını söyledi.



Aynı yayında bulunan Yavuz Değirmenci "Senin partinin genel başkanı ve bütün yöneticileri itiraz yükseltiyor. Onlar gereksiz bir itiraz mı yükseltiyorlar? Mansur Yavaş'ın açıklamaları kabul edilebilir değil" dedi.

Mansur Yavaş'ın tabanın gazını almak için yaptığı o paylaşım (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



BOYUN EĞDİ



Saraçhane'nin kadrolu tetikçileri ve CHP tabanının gazını almak isteyen Yavaş daha sonrasında Özer'e arka çıkan bir paylaşımda bulunmak zorunda kaldı.

