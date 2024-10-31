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CHP'de Esenyurt krizi! Mansur Yavaş Saraçhane tadındaki tiyatroyu gördü İstanbul'a gitmiyor | Ekremciler hedefe koydu

Ekrem İmamoğlu'nun Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Çağlayan'daki Saraçhane tadındaki siyasi şovu sonrası CHP'de Esenyurt krizi patlak verdi. Özgür Özel, İmamoğlu'na karşı ön almak için tüm CHP'lileri ve belediye başkanlarını Esenyurt'a çağırdı. Ancak Mansur Yavaş Esenyurt'a gitmeyeceğini duyurdu. Yavaş'ın İmamoğlu'nun Çağlayan'daki siyasi şovu ve ısmarlama "Cumhurbaşkanı Ekrem" sloganları sonrası bu kararı aldığı üzerinde duruluyor. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler Yavaş'a Ahmet Özer baskısı kurdu. Gelen tepkiler üzerine Mansur Yavaş "gaz alma" paylaşımı yaptı.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 14:57 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 14:57
CHP’de Esenyurt krizi! Mansur Yavaş Saraçhane tadındaki tiyatroyu gördü İstanbul’a gitmiyor | Ekremciler hedefe koydu

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'Esenyurt' krizi patlak verdi.

695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanarak cezaevine gönderilmesi sonrası Ekrem İmamoğlu siyasi şova soyundu.

Saraçhane vol 2.0! İmamoğlundan Özgür Özele Çağlayan kumpası... CHP ve DEMlilere Cumhurbaşkanı Ekrem sloganları attırdıSaraçhane vol 2.0! İmamoğlundan Özgür Özele Çağlayan kumpası... CHP ve DEMlilere Cumhurbaşkanı Ekrem sloganları attırdı

Özer'in tutuklandığı anlarda İstanbul Çağlayan Adliyesi önüne CHP ve DEM'lileri toplayan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Ekrem" sloganları attırdı. Bu yaşananlar akıllara 6'lı masa sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan Saraçhane operasyonunu getirdi.

Bu kez özne Kılıçdaroğlu değil Özgür Özel idi.

ÖZEL'DEN KARŞI HAMLE

Çağlayan tiyatrosunu gören Özgür Özel ise İmamoğlu'na karşı ön almak için tüm CHP'lileri ve Türkiye genelindeki 411 belediye başkanını Esenyurt Belediyesi'nde toplanmaya davet etti.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kurultayda gerilim yaşamıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kurultayda gerilim yaşamıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)

MANSUR YAVAŞ ESENYURT'A GİTMİYOR

Özel'in bu çağrısına bir isim riayet etmedi... Ekrem İmamoğlu ile adaylık çekişmesi içerisinde olan Mansur Yavaş, Ankara'daki bir cenazeyi bahane ederek Esenyurt'a gitmeyeceğini duyurdu.

Yavaş'ın İmamoğlu'nun Çağlayan'daki siyasi şovu ve ısmarlama "Cumhurbaşkanı Ekrem" sloganları sonrası bu kararı aldığı üzerinde duruluyor.

ʺSaraçhane Bülbülüʺ Şaban Sevinç ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)ʺSaraçhane Bülbülüʺ Şaban Sevinç ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)

YAVAŞ'A 'AHMET ÖZER' BASKISI: SARAÇHANE BÜLBÜLÜ ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler ise Yavaş'a Ahmet Özer baskısı kurdu.

"Saraçhane Bülbülü" olarak bilinen Şaban Sevinç, "İmamoğlu Çağlayan Adliyesine gidiyor Mansur Yavaş ise dosya içeriğini görmeden açıklama yapmam diyor. Özgür Özel'in açıklaması ve tüm CHP'lilerin Ahmet Özer'i sahiplenmesi yetmiyor demek ki Mansur beye…" diyerek Yavaş'ı hedef tahtasına koydu.

Sevinç daha sonrasında kendisinden beklendiği üzere bahse konu paylaşımını sildi.

Ekremci Halk TV Mansur Yavaş'ı hedefe koydu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ekremci Halk TV Mansur Yavaş'ı hedefe koydu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

HALK TV'DE HEDEFTEKİ İSİM MANSUR YAVAŞ: KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Ekremci Halk TV'deki Ahmet Özer'i aklama yayında ise İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili sorumluluk almayacağı ve dosyayı görmeden açıklamada bulunmayacağını söyledi.

Aynı yayında bulunan Yavuz Değirmenci "Senin partinin genel başkanı ve bütün yöneticileri itiraz yükseltiyor. Onlar gereksiz bir itiraz mı yükseltiyorlar? Mansur Yavaş'ın açıklamaları kabul edilebilir değil" dedi.

Mansur Yavaş'ın tabanın gazını almak için yaptığı o paylaşım (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mansur Yavaş'ın tabanın gazını almak için yaptığı o paylaşım (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

BOYUN EĞDİ

Saraçhane'nin kadrolu tetikçileri ve CHP tabanının gazını almak isteyen Yavaş daha sonrasında Özer'e arka çıkan bir paylaşımda bulunmak zorunda kaldı.


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