Bakan Kurum yazılı açıklamasının sonunda ise Sıfır Atık Hareketinin öncüsü olan Emine Erdoğan ve doğa gönüllülerine teşekkür ederek, "Ben bu vesileyle bugün küresel çapta yaşanan israf ve atık krizine "dur" demek için Anadolu'nun bereketli topraklarında filizlenen Sıfır Atık Hareketinin öncüsü, savunucusu Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Elindeki ufak bir çöpü dahi geri dönüştürme gayretinde olan minik çevre müfettişlerimize, iklim kriziyle mücadele için her daim dertlenen iklim elçisi gençlerimize, ufacık bir çiçeği, asırlık ağaçlarımızı, nehirlerimizi, göllerimizi, denizlerimizi her zaman bir anne şefkatiyle sarmalayan kadınlarımıza ve doğaya sonsuz bir koruyuculuk duygusuyla yaklaşan tüm çevre dostu, doğa dostu gönüllerimize 85 milyon vatandaşımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.