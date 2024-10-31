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Amca Salim Güran'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran'dan bomba iddia: Nevzat'la dalga geçtim intikam için yaptı

Türkiye hala Narin Güran'ın katilini arıyor. Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni deliller dava dosyasına eklendi. Baş şüpheli amca Salim Güran'ın aracının Narin'in kaybolduğu günün gecesinde dere yatağına gittiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan baba Arif Güran ise ortaya bomba bir iddia attı. Baba Güran, Nevzat Bahtiyar'ın yaşanılan bir olayın ardından intikam almak için Narin'i öldürdüğünü söyledi.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 17:35 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 17:36
Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran’dan bomba iddia: Nevzat’la dalga geçtim intikam için yaptı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran’dan bomba iddia: Nevzat’la dalga geçtim intikam için yaptı

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda, aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran başta olmak üzere Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in anne Yüksel, ağabey Enes, amca Fuat ve eşi Hediye kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah, halanın eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.

Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran’dan bomba iddia: Nevzat’la dalga geçtim intikam için yaptı

22 KİŞİ HAKKINDA "ZORLA GETİRME" KARARI

İlk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklanırken, İddianamede yer alan detaylarda ise cinayet günü ve saatinde anne, ağabey, amca ile Nevzat Bahtiyar'ın, Narin Güran'ın evinde olduğu ve daraltılmış HTS incelemesinde Narin'in mutfağın karşısındaki boş odada öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Buna göre hazırlanan iddianame kapsamında 7 Kasım'daki ilk duruşma için baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran da dahil olmak üzere 22 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı. Babanın 'müşteki', 21 kişininse 'tanık' sıfatıyla katılması için karar verildiği bilgisine ulaşıldı.

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