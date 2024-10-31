CHP Genel Başkanı Özgür Özel terörün Dem’i ile bir olup savcıyı tehdit etti

PKK terör örgütüne üye olma suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı. Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, vekâleten Esenyurt Belediye Başkanlığına atandı.

Özgür Özel, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdi

CHP VE TERÖRÜN DEM'İ PROVOKASYON PEŞİNDE

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Dem Parti, sokağa çağrı yaparak provokatif söylemlerde bulundu. Esenyurt Meydanı'nda toplanan küçük bir kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldı. Devletin savcısını açıkça tehdit eden Özgür Özel, başsavcı Gürlek'in aklının ve vicdanının olmadığını iddia edecek kadar hakaretvari sözler sarf etti.

Özgür Özel, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdi

ÖZGÜR ÖZEL DEVLETİN SAVCISINI HEDEF GÖSTERDİ

Kalabalığa seslenen Özgür Özel, "Görevi Bakan yardımcılığıydı, siyasiydi bir telefonla bana İstanbul'da lazımsın diye ta devletin en tepesinden aldığı emirle koştu geldi ve dünkü operasyonu yönetti" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdi

Özgür Özel konuşmasının devamında, "Akın Gürlek savcı değildir. Akın Gürlek hukukçu değildi. Akın Gürlek vicdanı olmayan aklı olmayan hastane hastane gezen mahkumları bile cezaya boğan ama Akın Gürlek adliye adliye hukuk katledilsin diye gezen bir cellattır. Bu vicdansız bu millete hesap verecektir" şeklinde konuştu.

Özgür Özel'in skandal sözleri, yargı camiasında büyük tepkiyle karşılandı. Başsavcı Akın Gürlek'in Özgür Özel aleyhine dava açması bekleniyor.