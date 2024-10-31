İsrail basını duyurdu: İran’dan İsrail’e Irak toprakları üzerinden intikam saldırısı!

İran'ın misilleme için "Irak topraklarından" çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füze fırlatmasının öngörüldüğü iddiasına yer verildi.

ÇOK SAYIDA İNSANSIZ HAVA ARACI VE BALİSTİK FÜZE İsrail istihbaratının İran 'ın Tel Aviv'e yönelik misillemesini "Irak topraklarından" yapmasını beklediği aktarıldı.

İran'dan İsrail'e Irak toprakları üzerinden intikam saldırısı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Haberde, misillemenin "İran toprakları yerine Irak'taki Tahran yanlısı gruplar aracılığıyla gerçekleştirilmesinin" İran'daki stratejik hedeflere yönelik olası bir İsrail saldırısını önleme girişimi olabileceği yorumuna yer verildi.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

İran, Tahran ile ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tahran yönetimi, İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısına misilleme yapılacağını açıklamıştı.