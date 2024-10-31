TOKİ gelecek yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak!

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025'te dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik 100 bin yeni sosyal konut projesi gerçekleştirmeyi planlıyor. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na dayanan bilgilere göre, konut planlaması ve yönetiminde sürdürülebilir bir kentsel çevre oluşturmak amacıyla bütüncül ve veriye dayalı bir yaklaşım benimseniyor. Bu kapsamda, dar gelirli vatandaşların öncelikli olduğu, enerji verimli, güvenli ve sağlıklı konutların uygun fiyatlarla sunulması hedefleniyor.

TOKİ gelecek yıl 100 bin sosyal konut yapacak! (Fotoğraf: AA) TOKİ'DEN 4 YILDA 200 BİN 68 KONUT Türkiye'de TOKİ, 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konut inşa ederek hak sahiplerine teslim etti; bu konutların yaklaşık yüzde 90'ı sosyal konutlardan oluştu.