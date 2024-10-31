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TOKİ gelecek yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak!

TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için 100 bin yeni sosyal konut inşa edecek. 2025 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, barınma sorununa çözüm için dar gelirli, kadın, engelli ve gençler için yeni projeler hayata geçirilecek.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 22:56 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 23:39
TOKİ gelecek yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak!

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025'te dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik 100 bin yeni sosyal konut projesi gerçekleştirmeyi planlıyor.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na dayanan bilgilere göre, konut planlaması ve yönetiminde sürdürülebilir bir kentsel çevre oluşturmak amacıyla bütüncül ve veriye dayalı bir yaklaşım benimseniyor. Bu kapsamda, dar gelirli vatandaşların öncelikli olduğu, enerji verimli, güvenli ve sağlıklı konutların uygun fiyatlarla sunulması hedefleniyor.

TOKİ gelecek yıl 100 bin sosyal konut yapacak! (Fotoğraf: AA)TOKİ gelecek yıl 100 bin sosyal konut yapacak! (Fotoğraf: AA)

TOKİ'DEN 4 YILDA 200 BİN 68 KONUT

Türkiye'de TOKİ, 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konut inşa ederek hak sahiplerine teslim etti; bu konutların yaklaşık yüzde 90'ı sosyal konutlardan oluştu.

TOKİ gelecek yıl 100 bin sosyal konut yapacak! (Fotoğraf: AA)TOKİ gelecek yıl 100 bin sosyal konut yapacak! (Fotoğraf: AA)

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE DE 68 BİN 695 KONUT TAMAMLANDI

Yıllardır dar gelirli vatandaşlara kira öder gibi ev sahibi olma imkânı sunan TOKİ, sosyal konut projelerine hız kesmeden devam ediyor. 2023'te 125 bin sosyal konut inşa eden TOKİ, 2024'ün ocak-eylül döneminde de 68 bin 695 konutun yapımını tamamladı. Bu hızla 2024'teki 100 bin konut hedefine ulaşılması hedefleniyor.

TOKİ gelecek yıl 100 bin sosyal konut yapacak! (Fotoğraf: AA)TOKİ gelecek yıl 100 bin sosyal konut yapacak! (Fotoğraf: AA)

DAR GELİRLİLERE YÖNELİK 100 BİN SOSYAL KONUT

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler sunmak amacıyla dar gelirliler, kadınlar, engelliler ve gençler için toplu konut projeleri hayata geçirilecek. Bu çerçevede, 2025'te dar ve orta gelir gruplarına yönelik 100 bin sosyal konut daha üretilmesi planlanıyor.

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