PKKsever başkan Ahmet Özer için CHP ve DEM’in Esenyurt mitinginde skandal! CHP’li vekiller polise saldırdı

DEM ve CHP bayrakları yan yana (Takvim.com.tr)

DEM PARTİ VE CHP BAYRAKLARI YAN YANA

Meydanda DEM Parti ve CHP bayrakları yan yana dalgalandı.

İMAMOĞLU AHMET ÖZER'İ AKLAMAYA ÇALIŞTI: TAZİYE TELEFONU İÇİN ARAMIŞ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı konuşmada ise 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Özer'i aklamaya çalıştı. İmamoğlu,"Bakın savcılık diyor ki, terör örgütü ile bağını gösteren en önemli telefon görüşmesi dedikleri bir şey var. Ahmet Özer başkanımız bir vatandaşın annesi için taziyede bulunuyor, bu lafı bağlamından koparıp terör bağlantısı uydurmak nasıl bir aklın ürünüdür? Siz çalışma arkadaşınız ailesinden birini kaybettiğinde, onun kardeşi terör örgütü üyesi diye başsağlığı dilemeyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.