PKKsever başkan Ahmet Özer için CHP ve DEM’in Esenyurt mitinginde skandal! CHP’li vekiller polise saldırdı

CHP'de terör soruşturması kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle dün (30 Ekim) tutuklandı.
CHP'de terör soruşturması kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle dün (30 Ekim) tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıklandı.
CHP VE DEM'DEN ORTAK MİTİNG
Bunun üzerine CHP ve DEM Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda ortak miting çağrısı yaptı. Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla CHP-DEM'in Kent uzlaşısı adı altındaki kirli ittifakı tekrar gözler önüne serildi.
DEM PARTİ VE CHP BAYRAKLARI YAN YANA
Meydanda DEM Parti ve CHP bayrakları yan yana dalgalandı.
İMAMOĞLU AHMET ÖZER'İ AKLAMAYA ÇALIŞTI: TAZİYE TELEFONU İÇİN ARAMIŞ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı konuşmada ise 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Özer'i aklamaya çalıştı. İmamoğlu,"Bakın savcılık diyor ki, terör örgütü ile bağını gösteren en önemli telefon görüşmesi dedikleri bir şey var. Ahmet Özer başkanımız bir vatandaşın annesi için taziyede bulunuyor, bu lafı bağlamından koparıp terör bağlantısı uydurmak nasıl bir aklın ürünüdür? Siz çalışma arkadaşınız ailesinden birini kaybettiğinde, onun kardeşi terör örgütü üyesi diye başsağlığı dilemeyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ VEKİLLER POLİSE SALDIRDI
CHP'li vekiller Esenyurt'ta görev başında bulunan polis memurlarına saldırdı.
POLİSLERE BARİYERLERİ İTTİ
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Esenyurt Meydanı'na girişler açıkken polisin kurduğu bariyerlerden geçmek istedi. Polis ekipleriyle münakaşaya giren CHP'li vekil bariyerleri polislerin üzerine doğru itti.
3 CHP'Lİ BAŞKAN MİTİNGE GİTMEDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Esenyurt'a gitmeme kararı aldı.
BURCU KÖKSAL, AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEYDİ
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir ziyarette bulunarak, programını iptal etmedi.
TANJU ÖZCAN'DAN ÇAY BARDAKLI PARKLI PAYLAŞIM
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Özcan, Bolu'daki parkların ve çay dolu bardağın fotoğraflarının olduğu bir görüntü paylaşarak şu notu düştü:
Bolumuzun yeşil alanlarını ve parklarını etkili bir şekilde artırmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimde 147 olan park sayımız, bugün 230'a ulaştı.
Bu sayıyı daha da artıracağız.
MANSUR YAVAŞ İL BAŞKANLIĞI'NDAKİ AÇIKLAMADA DA KONUŞMADI
Ankara'daki bir cenaze törenini CHP yönetimine bahane göstererek katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akşam saatlerinde CHP Ankara İl Başkanlığı'nda yapılan açıklamada da konuşmadı.