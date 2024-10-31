SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

PKKsever başkan Ahmet Özer için CHP ve DEM'in Esenyurt mitinginde skandal! CHP'li vekiller polise saldırdı

Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında DEM ile iş birliği sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı olan Ahmet Özer PKK’lı teröristlerle irtibatı tespit edilmiş ve tutuklanmıştı. Özer’in tutuklanmasına en çok tepkiyi Ekrem İmamoğlu vermiş Özer’in akademisyen olduğunu söylemişti. Özer’in tutuklanmasını ve belediyeye kayyum atanmasını hazmedemeyen CHP ve PKK’nın siyasi uzantısı DEM Esenyurt’ta bugün bir miting düzenledi. Söz konusu mitinge 3 belediye başkanı katılmazken CHP’li vekillerin görev başındaki polislere saldırdığı görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 23:19 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 23:36
PKKsever başkan Ahmet Özer için CHP ve DEM’in Esenyurt mitinginde skandal! CHP’li vekiller polise saldırdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'de terör soruşturması kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle dün (30 Ekim) tutuklandı.

CHP ve DEM'in Esenyurt mitingi (Takvim.com.tr)CHP ve DEM'in Esenyurt mitingi (Takvim.com.tr)

İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıklandı.

CHP VE DEM'DEN ORTAK MİTİNG
Bunun üzerine CHP ve DEM Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda ortak miting çağrısı yaptı. Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla CHP-DEM'in Kent uzlaşısı adı altındaki kirli ittifakı tekrar gözler önüne serildi.

DEM ve CHP bayrakları yan yana (Takvim.com.tr)DEM ve CHP bayrakları yan yana (Takvim.com.tr)

DEM PARTİ VE CHP BAYRAKLARI YAN YANA
Meydanda DEM Parti ve CHP bayrakları yan yana dalgalandı.

İMAMOĞLU AHMET ÖZER'İ AKLAMAYA ÇALIŞTI: TAZİYE TELEFONU İÇİN ARAMIŞ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı konuşmada ise 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Özer'i aklamaya çalıştı. İmamoğlu,"Bakın savcılık diyor ki, terör örgütü ile bağını gösteren en önemli telefon görüşmesi dedikleri bir şey var. Ahmet Özer başkanımız bir vatandaşın annesi için taziyede bulunuyor, bu lafı bağlamından koparıp terör bağlantısı uydurmak nasıl bir aklın ürünüdür? Siz çalışma arkadaşınız ailesinden birini kaybettiğinde, onun kardeşi terör örgütü üyesi diye başsağlığı dilemeyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

CHP'li Mahmut Tanal'dan polise saldırı (Halk TV canlı yayın)CHP'li Mahmut Tanal'dan polise saldırı (Halk TV canlı yayın)

CHP'Lİ VEKİLLER POLİSE SALDIRDI
CHP'li vekiller Esenyurt'ta görev başında bulunan polis memurlarına saldırdı.

POLİSLERE BARİYERLERİ İTTİ
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Esenyurt Meydanı'na girişler açıkken polisin kurduğu bariyerlerden geçmek istedi. Polis ekipleriyle münakaşaya giren CHP'li vekil bariyerleri polislerin üzerine doğru itti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (X)Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (X)

3 CHP'Lİ BAŞKAN MİTİNGE GİTMEDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Esenyurt'a gitmeme kararı aldı.

BURCU KÖKSAL, AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEYDİ
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir ziyarette bulunarak, programını iptal etmedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın paylaşımı (X)Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın paylaşımı (X)

TANJU ÖZCAN'DAN ÇAY BARDAKLI PARKLI PAYLAŞIM
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Özcan, Bolu'daki parkların ve çay dolu bardağın fotoğraflarının olduğu bir görüntü paylaşarak şu notu düştü:

Bolumuzun yeşil alanlarını ve parklarını etkili bir şekilde artırmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimde 147 olan park sayımız, bugün 230'a ulaştı.

Bu sayıyı daha da artıracağız.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (X)Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (X)

MANSUR YAVAŞ İL BAŞKANLIĞI'NDAKİ AÇIKLAMADA DA KONUŞMADI
Ankara'daki bir cenaze törenini CHP yönetimine bahane göstererek katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akşam saatlerinde CHP Ankara İl Başkanlığı'nda yapılan açıklamada da konuşmadı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in DEM’le bir olup savcı Akın Gürlek’i tehdit etmesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sert tepki
CANLI | İsrail’den acil tahliye emri! Ateşkes muamması sürüyor! Soykırımcıdan Baalbek’e yoğun bombardıman
Türk Telekom - DİJİTAL FAKS
İsrail basını duyurdu: İran’dan İsrail’e Irak toprakları üzerinden intikam saldırısı!
PKKsever başkan Ahmet Özer için CHP ve DEM’in Esenyurt mitinginde skandal! CHP’li vekiller polise saldırdı
CHP ile terörün Dem’i el ele: Provokatif miting ilgi görmedi
Anadolu Ajansı
Başkan Erdoğan’dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Pide yerine kalp, kıymalı börek yerine taşlık, kebap yerine de kanatlı eti! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesi
Osmaniye’de deprem konutları sahiplerini buldu! Bakan Kurum: Alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
CHP’de Esenyurt krizi! Mansur Yavaş Saraçhane tadındaki tiyatroyu gördü İstanbul’a gitmiyor | Ekremciler hedefe koydu
Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran’dan bomba iddia: Nevzat’la dalga geçtim intikam için yaptı
Bağdat’ta dörtlü zirve! Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi için tarih verdi
HAVA DURUMU | Tarih verildi! İstanbul’a kar geliyor! Bugün hava nasıl?
SON DAKİKA