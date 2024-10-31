CHP ile terörün Dem’i el ele: Provokatif miting ilgi görmedi

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı.

Özer'in PKK/KCK bağlantılı 694 farklı kişiyle iletişimde olduğu, bu kişilerden 5'inin cezaevinde olduğu, 47'si hakkında arama kaydı bulunduğu, 3'ü hakkında uluslararası arama kaydı olduğu ve birinin de kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesini terör örgütünün siyasi uzantısı Dem Parti ile kurduğu ittifakla kazanan Ekrem İmamoğlu ve CHP'li üyeler, ortakları Dem ile sokaklara indi.

"CHP İLE TERÖRÜN DEM'İ EL ELE"

Sokakları karıştırmak için provokasyon çağrısı yapan CHP ve Dem Parti, Esenyurt'ta tansiyonu yükseltti. CHP'liler, polisin üzerine otobüs sürerek gerilimi tırmandırırken, Esenyurt Meydanı'na girmeye çalışan CHP'li vekiller ile polis arasında arbede yaşandı.

Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal'ın da meydana girmeye çalışanlar arasında oldukları görüldü.

CHP VE DEM BAYRAKLARI YAN YANA

Meydanda CHP ve DEM bayrakları yan yana dalgalandırılırken DEM eş genel başkanları CHP otobüsünden kalabalığa hitap etti. Bu durum "Aynılar aynı yere" yorumlarını beraberinde getirdi.

EKREM'İN ÇAĞRISI RAĞBET GÖRMEDİ

Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP ve İBB'nin dünden bu yana çağrısını yaptığı, otobüsler kaldırdığı miting çok da ilgi görmedi. Alanda 3 bin 500 kişi olduğu iddia edildi.

Öte yandan, CHP ile ortağı Dem'in sokakları provoke etme çağrıları sosyal medyada büyük tepki topladı.