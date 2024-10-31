SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP ile terörün Dem’i el ele: Provokatif miting ilgi görmedi

CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı Dem Parti'nin ittifakıyla Esenyurt Belediyesini kazanan Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından, CHP ve terörün Dem'i meydanlara indi. Esenyurt'ta toplanan kalabalık, taşkınlık çıkarırken CHP'liler polisin üzerine otobüs sürmeye kadar gitti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 18:12 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 18:12
CHP ile terörün Dem’i el ele: Provokatif miting ilgi görmedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı.

Özer'in PKK/KCK bağlantılı 694 farklı kişiyle iletişimde olduğu, bu kişilerden 5'inin cezaevinde olduğu, 47'si hakkında arama kaydı bulunduğu, 3'ü hakkında uluslararası arama kaydı olduğu ve birinin de kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesini terör örgütünün siyasi uzantısı Dem Parti ile kurduğu ittifakla kazanan Ekrem İmamoğlu ve CHP'li üyeler, ortakları Dem ile sokaklara indi.

"CHP İLE TERÖRÜN DEM'İ EL ELE"

Sokakları karıştırmak için provokasyon çağrısı yapan CHP ve Dem Parti, Esenyurt'ta tansiyonu yükseltti. CHP'liler, polisin üzerine otobüs sürerek gerilimi tırmandırırken, Esenyurt Meydanı'na girmeye çalışan CHP'li vekiller ile polis arasında arbede yaşandı.

Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal'ın da meydana girmeye çalışanlar arasında oldukları görüldü.

CHP VE DEM BAYRAKLARI YAN YANA

Meydanda CHP ve DEM bayrakları yan yana dalgalandırılırken DEM eş genel başkanları CHP otobüsünden kalabalığa hitap etti. Bu durum "Aynılar aynı yere" yorumlarını beraberinde getirdi.

EKREM'İN ÇAĞRISI RAĞBET GÖRMEDİ

Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP ve İBB'nin dünden bu yana çağrısını yaptığı, otobüsler kaldırdığı miting çok da ilgi görmedi. Alanda 3 bin 500 kişi olduğu iddia edildi.

Öte yandan, CHP ile ortağı Dem'in sokakları provoke etme çağrıları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
Türk Telekom - DİJİTAL FAKS
CHP’de Esenyurt krizi! Mansur Yavaş Saraçhane tadındaki tiyatroyu gördü İstanbul’a gitmiyor | Ekremciler hedefe koydu
Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran’dan bomba iddia: Nevzat’la dalga geçtim intikam için yaptı
HAVA DURUMU | Tarih verildi! İstanbul’a kar geliyor! Bugün hava nasıl?
Anadolu Ajansı
Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Togg’un yeni rengi Ayder!
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD’ye Türklere baskı yapın diyerek yalvardı! TSK vurdukça köşeye sıkıştı... Ankara - Şam korkusu
Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın alırken neye dikkat etmeli? Nereden almak avantajlı? Kuyumcu, borsa, banka...
Terör suçundan tutuklanan Ahmet Özer’in evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı | Böyle gözaltına alındı
Türk Telekom - EVİNDE HIZ
’Yenidoğan çetesi’nin yeni konuşma kayıtları ortaya çıktı! Kan donduran detay: Ailelere bebeklerinin öleceğini gülerek söylemişler
Gabriel Sara için Galatasaray’ın belalısı devrede!
Galatasaray’da 3 ayrılık!
SON DAKİKA